CHP’li Gürer: Üniversitelerimiz hak ettiği konuma taşınacaktır

Editör: Gülsüm Acıyan

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu ziyaret eden Gürer ardından bölüm dekanları ve Teknopark ziyaret edip çalışmalar hakkında bilgi aldı. Millet ittifakı iktidarında üniversitelere yönelik yapacaklarını düzenlemeleri anlattı.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, YÖK’ü kaldıracaklarını ve yüksek öğretim kurumlarının akademik, idari ve mali özerkliğine müdahale etmeksizin yüksek öğretimin planlanması ve yükseköğretim kurumları arasında koordinasyonun sağlanması şeklinde sınırlı görevleri bulunan bir kurul kurulacağını açıkladı.

Yükseköğretim kurumlarının bilimsel, idari ve mali özerkliğini güvence altına alacağını belirten Gürer "Üniversitelerde idari, mali ve bilimsel özerkliği sağlayacak, üniversiteleri özgür düşüncenin, bilimsel çalışma ve tartışmaların merkezi haline getireceğiz” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer Üniversitelerimiz dünyada tanınır buluş, araştırma, geliştirme ve yetiştirdiği bilim insanları ile adından söz ettirir noktaya taşınmasının önemi yanında bulunduğu kentlerin gelişim ve dönüşümünde de çok yönlü fonksiyon üstlenmesinin yolunu açılacağını da ifade ederek Öğretim üyesi ve çalışanların özlük haklarında iyileştirmeler sağlanacağını da belirtti.

Gürer, Yükseköğretim’e bütçeden daha fazla kaynak tahsis edileceğini ve Üniversitelerin bilgi üretme ve bilgiyi ticarileştirme süreçlerinde, özel kesim ve kamu kesimi ile işbirliğini güçlendirecek modelleri destekleyeceğini de ifade etti.

Üniversite içinde yer alan Teknopark’ta bazı proje ve uygulamaları da yerinde gören CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer örnek çalışmalarda tarım ve teknoloji de başarı sağlanan alanlarda geliştirilen ürünlerde başarıdan dolayı yönetici ve araştırmacıları kutladı. Tarımsal ilaçlamada kullanılan drone üretimi ile yerel ürünlerin farklı olumsuzluklara karşı dayanıklı tür geliştirme yönelik iki ayrı proje çalışmasını inceleyen Gürer giydiren ve doyuran sektör olan tarıma yönelik bilimsel çalışmaların önemine vurgu yaptı.

Özellikle Buğdayda ciddi verim kayıplarına neden olan süne zararlısı ile mücadelede drone ile mücadelenin geliştirilmesinin ve ilaçlamada hedeflenen alanlar içinde çalışma yapılabilmesinin çok yönlü faydalı olduğuna da vurgu yaptı. TEKNOPARK çalışmaları hakkında bilgi aldı.Proje üretenleri kutladı. Gürer,Üniversitelerin farklı alanlarda proje geliştirmesi yanında kültür,folklor ve turizm açısındanda bulunduğu kente önemli katkısı olduğunu ifade ederek “ Kent-Üniversite dayanışması gelişime kapı açar” dedi.

ÜNİVERSİTELER MALİ YÖNDENDE GÜÇLÜ KILINMALI

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer bilgi, bilimsel çalışma ve buluşa yönelik üretimde maddi kaynak ve desteklerinde önemine değinerek çoklu sorunlu durumda olan üniversitelerin iyileştirip gelişmesi için gereken katkıları sağlayacağız” dedi. Öğretim üyelerinden sorunları da dinleyen Gürer yurt dışı üniversitelerle ilişkilerin geliştirilmesi yanında Yurtdışı denklik süreçlerini yüksek standartlar getirerek hızlı ve güvenli bir sistemle kolaylaştırılmasında sağlanacağını belirtti..

Millet ittifakının iktidarında Üniversitelerde yüksek lisans ve doktora programlarında burslu öğrenci sayısını artırılmasının da hedeflendiğini ifade eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ,Yüksek lisans ve doktora tezlerinin kalitesini artırmasının da önemine değindi.

Gürer öğretim üyesi, çalışan personel yanında öğrenciler içinde başarı ve bilimsel araştırmalara odaklı eğitimin geliştirilmesi, Kent, üniversite dayanışmasının artırılması önceliğimiz olacak derken KYK kredi ve burslarını yeni bir anlayışla ele alınacağını , dağıtım süreçlerini şeffaf hale getirileceğini de ifade etti. Üniversite ziyareti sonrası esnaf ve vatandaş buluşmalarına da devam eden Gürer ülkenin sorunlu süreçten çıkışı 14 Mayıs seçimlerinde halkın oyu ile sağlanacağını da ifade etti.