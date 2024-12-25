CHP'li Gürer’den ‘asgari ücret’ tepkisi: Tam bir hayal kırıklığı yaşanıyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yeni asgari ücrete tepki gösterdi. Gürer, “Simit, çay hesabıyla da asgari ücretli ekonomik krizin yarattığı sorunlar karşısında korunmadı, enflasyona ezdirildi, tam bir hayal kırıklığı yaşanıyor” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 1 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olacak yeni asgari ücretin 22 bin 104 TL olarak belirlenmesine tepki gösterdi. Gürer, asgari ücretin en az 30 bin lira olması gerektiğini söyleyerek, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Asgari ücret emekçiler için tam bir ‘şok’ oldu. Çünkü açıklanan asgari ücret, yılbaşındaki asgari ücretin alım gücünün dahi altında kaldı. TÜİK verilerinde belirlenen enflasyonun da gerisinde bir artış sağlandı. Bu durumda 4 trilyona dayanan, borçla yaşayan kesimde önemli bir çoğunluğu oluşturan asgari ücretliler 2025 yılında daha da yoksullaşacaklar.

“ŞOK BİR FİYAT BELİRLENDİ”

Yılbaşında belirlenen asgari ücret ile 8 kilo et alabilecek durumdayken, bugün belirlenen asgari ücret ile 2025 yılında 40 kilo eti zor alabilecek. Simit, çay hesabıyla da asgari ücretli ekonomik krizin yarattığı sorunlar karşısında korunmadı, enflasyona ezdirildi, tam bir hayal kırıklığı yaşanıyor. Şok bir fiyat belirlendi. Oysa asgari ücret en az net 30 bin lira olmalıydı.

“EKONOMİK KRİZİN FATURASI EMEKÇİLERE, DAR GELİRLİLERE, YOKSULLARA KESİLİYOR”

Ekonomik krizin faturası emekçilere, dar gelirlilere, yoksullara kesiliyor. Sistemi bozanlar, ekonomik krizi yaratanlar bir eli yağda, bir eli balda mutlu yaşamlarını sürdürürken geniş kesimlerin yoksulluğu artırılıyor ve emekleri sömürülüyor. Bu gidiş doğruu bir gidiş değil. Asgari ücret mutlak suretle net 30 bin lira olarak belirlenmelidir. Burada asgari ücret belirlenirken işverenlerin de uğrayabileceği kayıp varsa devlet devreye girmeli ve sosyal devlet gereğini yaparak dengeyi sağlamalıdır.

“EMEKÇİLERE ZULMEDEN BU ANLAYIŞTAN VAZGEÇİN”

Bütün ekonomik krizin faturasını çiftçiye, işçiye, emekliye ödeterek sorunları çözeceğini sananlar aslında sorunları artırmaktadır. Ekonomik krizin yarattığı derinlik, yoksulluğu yaygınlaştırmaktadır. İşçisi, çiftçisi, engellisi, emeklisi, esnafı, her kesimi dertli kıldılar. Özellikle işçide ve emeklide para olmazsa yarın esnaftan alışveriş yapamayacağı için esnaf da 2025 yılında büyük bir kriz yaşamaya hazır olmalıdır. Bu nedenle asgari ücret mutlaka yeniden değerlendirilmeli, yoksulluğu artıran, gelir-gider dengesini bozan ve emekçilere zulmeden bu anlayıştan vazgeçin.”