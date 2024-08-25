CHP’li Gürer’den ‘Hadi gel köyümüze geri dönelim’ çağrısı: Tarım yapacaklara teşvik ve destek verilsin

CHP'li Gürer, Niğde’nin Çamardı ilçesine bağlı Beyaz Kışlakçı köyünü ziyaret ederek, köylerine dönmek isteyenlerin sorunlarını dinledi. Köylü kadınlar yaşadıkları sorunu şöyle anlattı:

"Biz köyümüze gelmek istiyoruz, köyde evimiz yok. Ev yeri edinimi için de en az 5 yıl ikamet istiyorlar. Benim köyde evim yok ki kütüğüm burada, buralıyım. Köye de dönmek istiyorum. Nasıl gelip burada ikamet edeyim? Önce ev yeri versinler. Evim olabilmesi için ev yeri vermesi gerekiyor. Ev yeri alabilmem için şartlar uymayınca ev yaptıramıyorum.

Benim kaynanamın bir evi var, 4 kişinin; bir sene o geliyor, bir sene ben geliyorum. 4 kişinin olduğu için bölemiyoruz da gelemiyoruz da. Ev yerimiz yok. Bizim kütüğümüz burada ama evimiz yok diye köyümüze gelip ev yaptıramıyoruz. Buralıyız, buradan ev sahibi olmak istiyoruz. 5 yıl ikamet zorunluluğu olduğu için ev yaptıramıyoruz.

5 yıl olan bu süreci kaldırsınlar. Benim üzerimde abimin şu anda arsa tapusu var. Ben üstüne devretmek istiyorum. Diyor ki konteyner olsun, getirip koyacaksın. 5 yıl ikameti olup 18 yaşındaki çocuklara aynı haneden ev yeri verdiler ama biz aynı haneden 4-5 hane bir evin içinde yaşıyoruz. Bu adalet değil yani. 5 yıl zorunluluğunun kaldırılması gerekiyor. Biz yani Bursa'ya gittik diye bu köylü değil miyiz? Kütüğümüz burada. 5 yıl burada ikamet etmeyenin ev sahibi olmasına izin verilmiyor."

MECLİS'E ÖNERGE VERECEĞİZ

Gürer, köylülerin taleplerini destekleyerek, "Biz kırsala yeniden dönüşün yolu açılsın istiyoruz. Kadınlar kırsalda tarımla uğraşırsa, gençler tarımla uğraşırsa... Sosyal Güvenlik Kurumu primini dahi devlet karşılasın diyoruz. Burada tekrar köye dönmek isteyenler var ama onlara da diyorlar ki önceden köyde ikamet etmediğin için biz sana ev için arazi veremiyoruz. Bu yasanın kaldırılmasını istiyorlar. Biz de köyümüze gelelim, köyümüzde yaşayalım istiyorlar. Bunu da buradan yetkililere duyuralım. Bunun için önceden ikamet zorunluluğunun kaldırılması için Meclis'e önerge vereceğiz. Köye gelen, köy kütüğüne kayıtlı olanlara ve köyde ikamet etmek isteyenlere köy yerleşim alanında arazileri tahsis edilmelidir" diye konuştu.

Köy sakini bir vatandaş ise "Dışarıdan gelen kişiler ve bu köyden olmayanlar buradaki arazileri kullanmak için değil, sadece araziye sahip olmak ve kredi kullanmak için arazi alıyorlar. Bu köyde binlerce insan bu konuda mağdur. Bakın lütfen bu 5 yıl oturumunu ve bu köyün tapu sorunu çözülmelidir. İnsanların dedelerinin, annelerinin, babalarının yerlerini bu gençler tapunun ne olduğunu bilmiyorlardı, yazdık denmiş ve yazılmamış" diyerek tepki gösterdi.

TAPU KADASTRO BU KÖYE YENİDEN GELSİN

Gürer, tapu kadastroda yaşanan sorunları dile getirerek, şöyle konuştu:

"Tapu kadastro da bölgede yaptığı düzenlemede, yıllar öncesi doğal olarak itiraz süresi dolup geçtiği için arazilerin farklı yerlere, farklı kişilere yazıldığı olmuş. Bu köyün bir isteği de tapu kadastro bu köye yeniden gelsin, değerlendirme yapsın. Herkes kendi arazisine kavuşsun istiyorlar. Bununla ilgili sorunun çözümü için de ilgili Bakanlığa sorunu götüreceğiz.

Bakanlığın da bu işi yeniden değerlendirmesini isteyeceğiz. Niğde'nin birçok köyünde geçmişte yapılmış tapu kadastro düzenlemelerine itiraz var. Bazı köylerde bu, kavgaya dönüşecek kadar ciddi sorun oluşturuyor. Tapu kadastro da bölgede bu konuyu tekrar ele alsın. Hakkı olana hakkı verilsin. Köyde 'Ben yaşamımı sürdüreceğim, ben buraya ev yapacağım' diyen insanların önü açılsın. Tarım yapmak isteyene teşvik ve destek verilsin. Onların sosyal güvenlik destek primlerinin verilmesi dışında, tohumundan ilacına, gübresinden mazotuna sübvansiyon sağlansın. Köylerimiz kalkınsın, Türkiye kalkınsın."