CHP'li Gürer'den mısır alım fiyatına tepki

CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklanan mısır alım fiyatına tepki göstererek, "'Üretici girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle ton başına en az 15 bin liranın altında kalındığında para kazanamayacağını ifade ediyordu. Açıklanan fiyat çiftçinin emeğini karşılamıyor. TMO’nun alım fiyatı 11 bin 300 lira yerine 15 bin liraya çıkarılmalıdır'" dedi.

TMO'nun mısır alım fiyatını ton başına 11 bin 300 lira olarak açıklamasını değerlendiren CHP'li Ömer Fethi Gürer, fiyatın üreticinin beklentilerinin oldukça gerisinde kaldığını söyledi. Gürer, "'Üretici girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle ton başına en az 15 bin liranın altında kalındığında para kazanamayacağını ifade ediyordu. Açıklanan fiyat çiftçinin emeğini karşılamıyor'" dedi ve TMO alım fiyatını yeniden değerlendirmesi istedi.

"TMO’NUN ALIM FİYATI 11 BİN 300 LİRA YERİNE 15 BİN LİRAYA ÇIKARILMALIDIR"

Türkiye’de hem yağlık hem de yemeklik olmak üzere iki tür mısırın yetiştirildiğini hatırlatan Gürer, yeterlilik oranının yüzde 82 olduğuna dikkati çekerek, "'Türkiye mısırda ithalatçı konumda. Oysa yerli üretim desteklenerek bu açığın kapatılması mümkün” dedi. Gürer, 2023-2024 döneminde ülkede 9 milyon ton mısır üretildiğini hatırlatarak TÜİK verilerine göre bu yıl üretimin 8,5 milyon ton civarına gerilediğini belirtti.

“Üretici bu yıl mısırdan para kazanmayı umuyordu ancak açıklanan alım fiyatı hayal kırıklığına yol açtı” diyen Gürer, mısırın Türkiye’nin farklı bölgelerinde yetiştiğini ancak buna rağmen açığın sürdüğünü söyledi. CHP'li Gürer, çözümün üreticiye makul bir kâr payı verilmesiyle mümkün olabileceğini belirterek, "'Türkiye mısırdaki açığını giderebilir ama bunun için çiftçinin desteklenmesi, girdi maliyetlerinin hafifletilmesi ve adil bir fiyat verilmesi gerekiyor. Üretici mutlu değil, verilen fiyatı yeterli bulmuyor. TMO’nun alım fiyatı 11 bin 300 lira yerine 15 bin liraya çıkarılmalıdır'" diye konuştu.