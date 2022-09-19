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  • CHP'li Haluk Pekşen'in gerçek ölüm nedenini kızı açıkladı. En lüks hastanede teşhis koyamamışlar

CHP'li Haluk Pekşen'in gerçek ölüm nedenini kızı açıkladı. En lüks hastanede teşhis koyamamışlar

Geçen hafta yaşamını yitiren CHP'li Haluk Pekşen’in kızı Ezgi Pekşen, babasının ‘yanlış tedavi’ nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Babası Haluk Pekşen’i ilk rahatsızlandığında Acıbadem Bodrum Hastanesi’ne götürdüklerini kaydeden Ezgi Pekşen, burada konulan 'yanlış teşhis' nedeniyle Haluk Pekşen’in bağışıklık sisteminin çöktüğünü belirtti.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 13:12
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CHP'li Haluk Pekşen'in gerçek ölüm nedenini kızı Ezgi Pekşen açıkladı

CHP'li Haluk Pekşen'in gerçek ölüm nedenini kızı açıkladı. En lüks hastanede teşhis koyamamışlar
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25'inci ve 26'ncı Dönem CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in yaşamını yitirme nedeni ile ilgili kızı Ezgi Pekşen, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Babasının ölümünün korona, aşı ya da zatürre nedeni ile olmadığını kaydeden Pekşen, Haluk Pekşen’e yanlış tedavi uygulandığını iddia etti.

Haluk Pekşen’in 15 Ağustos Pazartesi akşamı yemek yerken rahatsızlandığını ve bunun üzerine Acıbadem Bodrum Hastanesi’nin acil servisine gittiklerini belirten Ezgi Pekşen, doktorların zatürre başlangıcı tahmininde bulunsalar da teşhis koyamadıklarını belirtti.

Ezgi Pekşen yaşananları şöyle anlattı:

"Kamuoyunun yanlış bilgilendirilmemesi adına hayatımızın en acı günlerinden geçerken bu açıklamayı yapmak zorunluluğunu hissediyorum. Kıymetli babam Haluk Pekşen ne zatürre ne Covid ne de aşı sebebiyle hayatını yitirmiştir.

15 Ağustos 2022 günü akşamı yemek yerken rahatsızlanması üzerine Acıbadem Bodrum Acil’ine gittik. “Göğsünde bir yanma hissettiğini, bu acının yemek esnasında başladığını” ifade etti. Yapılan tahlil sonucunda kan değerleri referans aralıkları içerisinde, ekg'si de normal çıktı.

Ağrı kesici verip bizi eve gönderdiler. Babamın acısı tüm gece devam etti ve sabah erken saatte yeniden “beni hastaneye götürün” dedi, doktorlar yine herşeyin normal olduğunu belirtseler de babam hastaneye yatmak istedi.O gece tansiyonu yükselip alçalmaya ve ateşi çıkmaya başladı

Çarşamba günü tüm değerleri yükselmişti, vücutta enfeksiyon oluşmuştu. Babamın sorumlu doktoru ne tuhaftır ki bir sözüm ona(!) gastrologtu. Covid, zatürre başlangıcı vs türlü tahminlerde bulunsalar da bir türlü teşhis koyamadılar.

Babam belki anlayan çıkar diye odaya gelen tüm doktorlara “göğsümde yanma var yatınca artıyor, yemek yiyince artıyor. Reflüm var ondan olabilir mi” diye anlattı. Ama “ne olacak bu memleketin hali” diye babama dert yanan o kişilerin aklına “size bir endoskopi yapalım”demek gelmedi.

Bir süre sonra “iyileştin” diye taburcu ettikleri babam daha da kötüleşti ve uçak ambulansla Ankara Güven Hastanesi’ne getirdik. Doktorlar yemek borusunun http://32.cm’nde kalp hizasında delik olduğunu fark ettiler ve babama sordular.

Babam da balık yediği sırada fenalaştığını ve bunu Acıbadem’de ifade ettiğini söyledi. Ancak artık enfeksiyon kalp zarına yol yapmıştı, değerleri çok artmış ve uygulanan yanlış tedavi sebebiyle bağışıklık sistemi çökmüştü. Doktorlar ellerinden geleni yapsalar da 22 gün geçmişti.

Benim canım babam her zamanki gibi elinden gelen tüm mücadeleyi verdi ancak 1 ay dayanabildi. Yaşadığımız bu acıyı hazmedemiyoruz, yüreğimiz yanıyor. “Size anjiyo yapalım” demek yerine “size endoskopi yapalım” deseler şuan Haluk Pekşen aslanlar gibi yanımızda olacaktı.

Ancak babama konulan yanlış teşhis gibi yanlış bilgilerle insanların kandırılmasını kendi vicdanımıza yediremeyiz. Babamın durumunun aşı ile hiçbir ilgisi yoktur."

 

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Ali Rıza akçin
19.09.2022 14:21
Rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Çok sevdiğimiz bir siyaset adamı idi. Ailesine sabırlar diliyorum.  
 
VATANDAŞ
19.09.2022 13:45
sağlıkta gelinen son nokta yaparsa ak parti yapar.gitti dağ gibi adam Allah rahmet eylesin.  
 
turan
19.09.2022 13:44
Bir de dünyanın parasını alırlar. Üstüne üstlük hastane yetmedi bir de üniversite açtılar.  
 
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