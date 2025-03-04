CHP’li Hüseyin Yıldız: TÜİK’in şaibeli verilere göre bile Türkiye en yüksek enflasyona sahip ülkelerden biri

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayınladığı şubat ayı enflasyon verilerine tepki göstererek, "'TÜİK’in açıkladığı şaibeli verilere göre bile Türkiye en yüksek enflasyona sahip ülkelerden biri oldu'" dedi.

TÜİK’in açıkladığı resmi verilere göre enflasyon, 2025 yılı şubat ayında yıllık yüzde 39,05, aylık ise yüzde 2,27 arttı. CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ise bu verilerin gerçekçi olmadığına dikkati çekerek, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

''AKP’nin yanlış ekonomi yönetimi nedeniyle Türkiye, enflasyonda OECD ülkeleri arasında birinci sıraya yerleşti. Halk, her gün daha da fakirleşirken iktidar ekonomik krizi görmezden gelmeye devam ediyor.

En yüksek fiyat artışı yüzde 94,90 ile eğitimde gerçekleşti. Bir çocuğu okula göndermek artık neredeyse imkânsız hale geldi. Konut fiyatları yıllık yüzde 70,81 arttı, kiralar aldı başını gitti. Lokanta ve otellerdeki fiyat artışı yüzde 45,90’ı buldu. Gıda fiyatları bile yıllık yüzde 35,11 arttı. Halkın en temel ihtiyaçlarına ulaşması her geçen gün zorlaşıyor.

''AKP, PLANSIZ VE ÖNGÖRÜSÜZ EKONOMİ POLİTİKALARIYLA HALKI YOKSULLUĞA MAHKUM ETTİ”

Enflasyon özellikle dar gelirli yurttaşları ve emekçileri vuruyor. Ücretler erirken, halkın alım gücü her geçen gün daha da düşüyor. AKP, plansız ve öngörüsüz ekonomi politikalarıyla halkı yoksulluğa mahkum etti.

''TÜİK’İN RESMİ VERİLERİ GERÇEK ENFLASYONU YANSITMIYOR''

TÜİK’in resmi verileri halkın hissettiği gerçek enflasyonu yansıtmıyor. Halk pazarda, markette gerçek fiyat artışlarını kendi cebinde hissediyor. Buna rağmen TÜİK’in açıkladığı şaibeli verilere göre bile Türkiye en yüksek enflasyona sahip ülkelerden biri oldu.

''AKP İKTİDARI, HALKA GERÇEK ÇÖZÜMLER SUNMAK YERİNE GÖZ BOYAMAYA DEVAM EDİYOR''

Halkımız artık enflasyonun, hayat pahalılığının, yüksek faturaların ve geçim sıkıntısının pençesinde. AKP iktidarı, halka gerçek çözümler sunmak yerine göz boyamaya devam ediyor. Türkiye’nin acilen halkın çıkarlarını gözeten, enflasyonla gerçekten mücadele eden, şeffaf ve adil bir ekonomi yönetimine ihtiyacı var.

Halkımız her geçen gün daha da fakirleşirken, saray ve yandaşları lüks içinde yaşamaya devam ediyor. Ekonomik kriz halkın sırtına yüklenirken, yandaş şirketlerin vergi borçları siliniyor, kamu kaynakları belirli gruplara aktarılıyor. Biz CHP olarak halkın yanında olmaya, emekçinin, işçinin ve emeklinin hakkını savunmaya devam edeceğiz. Türkiye’yi bu ekonomik bataktan çıkaracak olan sosyal adalet ve halkçı ekonomi politikalarıdır.”