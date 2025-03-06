CHP’li İlgezdi: HPV aşısı için ülkemizde halen gerçekçi bir adım atılmış değil

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, rahim ağzı kanseri ve HPV aşısıyla ilgili açıklama yaptı. Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 2022 yılında Plan ve Bütçe Komisyonu’nda HPV aşısına ilişkin sorusuna "HPV aşısını belirlenen bir grupla başlatacağız ve kapsamını kademe kademe genişleteceğiz" dediğini anımsatan Akkuş İlgezdi, "Ancak üzerinden bir bakan değişti, tam 2 yıl 3 ay geçti ama halen somut bir gelişme yok" dedi. Akkuş İlgezdi, şöyle devam etti:

"HALK SAĞLIĞINI HİÇE SAYIYORLAR"

"140’tan fazla ülkede rutin olarak yapılan HPV aşısı için ülkemizde halen gerçekçi bir adım atılmış değil ne yazık ki. İktidarın bu konudaki tavrı, koruyucu sağlık hizmetlerine ne kadar uzak olduklarını bir kez daha gösteriyor. Çözümü bir aşı kadar basit olan bir kanser türüyle mücadele etmek yerine, halk sağlığını hiçe sayıyorlar.

"ÜLKEMİZDE DE RAHİM AĞZI KANSERİ VAKALARI TARİH OLMALI"

Aşılanan 12-13 yaşındaki çocuklar arasında ilerleyen yıllarda rahim ağzı kanserine rastlanmadığı bildirildi. Bizde ise halen bu konuda ciddi bir adım atılmadı. İngiltere’de olduğu gibi ülkemizde de rahim ağzı kanseri vakaları tarih olmalı.”