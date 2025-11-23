CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, kadına yönelik şiddetin en kara yılının 2024 olduğunu belirterek, “İktidarın merkezi bütçeden kadının payına ayırdığı günlük tutar ise maalesef sadece 51 kuruş. 51 kuruşla mı kadınların öldürülmesinin, şiddet görmesinin önüne geçeceksiniz? Bunu merak ediyoruz” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, 2024 yılında Şiddeti Önleme Merkezlerine (ŞÖNİM) başvuran kadın sayısında ciddi bir artış olduğunu ifade etti. İlgezdi, konuya ilişkin yaptığı videolu açıklamada, şunları kaydetti:

“2024 yılı kadına yönelik şiddetin en kara yılı oldu. ŞÖNİM’lere başvuran kadın sayısında adeta patlama yaşandı. Geçen yıl 270 bin 647 kadın şiddet gördüğü için ŞÖNİM’lere başvurdu. Bu rakam ayda 22 bin 554, günde 741, saatte 31 kadının şiddet gördüğünü bize ifade ediyor. 2024 yılında merkezlerden yararlanan, şiddet gören kadınların beraberindeki çocuk sayısı ise 10 bin 92 oldu. Cumhurbaşkanlığı kararıyla İstanbul Sözleşmesi’nden bir gecede çıkan iktidar, kadına yönelik şiddeti her fırsatta meşrulaştırdığı için şiddet sayıları katlanarak her gün daha da artıyor. Geçen yıl saatte 31 kadının şiddet görüyor olması, yaşanan felaketi aslında çok açık bir şekilde gözler önüne sermekte.

ŞÖNİM’lerde hizmete açıldığı günden 2025 yılı Temmuz ayı sonuna kadar 1 milyon 831 bin 508 kadın, 153 bin 179 beraberindeki çocuk yararlandı. 2020 yılında 514 bin kadın merkezlerden yararlanırken, 2025 Temmuz sonu itibarıyla merkezlere gelen kadın sayısının 3,5 kat artmasının temel nedeni iktidarın eril dili, cezasızlığı öven tarzı, kadına şiddeti meşrulaştıran tutumudur. Üstelik bu rakamlara ŞÖNİM’lere başvurmayan, şiddeti ihbar edemeyen kadınlar da dahil değil. İktidarın merkezi bütçeden kadının payına ayırdığı günlük tutar ise maalesef sadece 51 kuruş. 51 kuruşla mı kadınların öldürülmesinin, şiddet görmesinin önüne geçeceksiniz? Bunu merak ediyoruz.”

"2013’TEN 2025 TEMMUZ SONUNA KADAR TOPLAM 171 BİN 260 ERKEK ŞİDDETE UĞRADIĞI İÇİN ŞÖNİM’LERE BAŞVURDU"

İlgezdi açıklamasında, ŞÖNİM’lerden yararlananlarla ilgili Meclis’e verdiği soru önergesine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yanıtını da paylaştı. Yanıta göre, ŞÖNİM'lerden, hizmete açıldığı günden 2025 yılı Temmuz ayı sonuna kadar 1 milyon 831 bin 508 kadın ve beraberindeki 153 bin 179 çocuğun yararlandığını aktaran İlgezdi, Bakanlığın yanıtında şiddet gören erkeklerin verilerinin de olduğunu ifade ederek, “2013 yılında sadece 1 erkek ŞÖNİM’e başvururken bu sayı 2024 yılında 28 bin 23 oldu. 2013’ten 2025 Temmuz sonuna kadar ise toplam 171 bin 260 erkek şiddete uğradığı için ŞÖNİM’lere başvurdu” dedi.