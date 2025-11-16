CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, KYK yurtlarında artan intihar vakaları ve kötü yaşam koşullarına dikkat çekerek, "Üniversiteli gençler barınma krizinin, ekonomik sıkıntıların ve umutsuzluğun arasında sıkışmış durumda. KYK yurtları artık gençler için güvenli alan değil; sessiz çığlıkların yankılandığı yerler haline geldi" dedi.