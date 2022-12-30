30 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • TRT sınavsız 4 bin personel aldı. "Bunun adı kul hakkı yemek değil de nedir?"

TRT sınavsız 4 bin personel aldı. "Bunun adı kul hakkı yemek değil de nedir?"

CHP’li Gamze Akkuş İlgezdi, Sayıştay’ın raporuna göre, TRT’ye sınavsız ve mülakatsız 4 bine yakın personel alındığını açıkladı. 

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 15:40
Takip Et

CHP’li İlgezdi’den TRT'ye tepki: Bu hangi vicdana sığmaktadır?

TRT sınavsız 4 bin personel aldı. ''Bunun adı kul hakkı yemek değil de nedir?''
+
Aa
-

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Sayıştay’ın raporlarına yansıyan TRT atamalarına dair açıklama yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, "Yandaşlarını doldurmak için hiçbir fırsatı kaçırmadığına ve ayrımcılığın kitabını bir kez daha tekrar şahit oluyoruz. Bunun adı kul hakkı yemek değil de nedir?" ifadelerini kullandı. 

Gamze Akkuş İlgezdi, Sayıştay’ın 2021 yılı kamu iktisadi teşekkülleri (KİT) denetim raporlarına göre 4 bine yakın yeni personelin TRT’ye sınavsız alındığını söyledi.

"SINAVSIZ VE MÜLAKATSIZ 4 BİN PERSONEL ALINDIĞINI TESPİT EDİLDİ"

İlgezdi’nin ifadeleri şöyle: 

“Sayıştay’ın açıklamış olduğu 2021 yılına ait KİT Komisyonu raporunda yaptığımız incelemede, devletin resmi televizyon kanalı olan TRT’ye sınavsız ve mülakatsız 4 bin personel alındığını tespit ettik. Bu incelemelerde şehit yakınlarına, gazilerimize ve engelle yurttaşlarımıza ayrılan personel sayısı sadece 28 kişi.

"BUNUN ADI KUL HAKKI YEMEK DEĞİL DE NEDİR?"

İktidarın milyonlarca yurttaşımızın KPSS’de başarılı olmasına rağmen sözlü mülakat adı altında ucube bir yöntemle elemesine ses çıkarmamasına, hemen hemen her kurumda yaptığı gibi devletin televizyon kanalına da yandaşlarını doldurmak için hiçbir fırsatı kaçırmadığına ve ayrımcılığın kitabını bir kez daha tekrar yazdığına bu rapor ile şahit oluyoruz. Bunun adı kul hakkı yemek değil de nedir?

Bu hangi vicdana sığmaktadır? Sözde devlet kanalı dediğimiz TRT’de yayınlanan her 10 programdan 8’i dış yapım tarafından yapılmaktadır. Kamu yayıncılığı için ayrılan bütçenin dış yapımlara aktarılmış olması bu ülkenin tüm yurttaşlarını derinden etkilemektedir. TRT’de yapılan bu sistemin adını çok net koymamız lazım aslında, bunun adı düpedüz hortumlama sistemidir. İktidara buradan bir kez daha soruyorum, binlerce personel çalıştırıp yapımları neden dış yapımlara teslim ediyorsunuz? Nerede kaldı millilik, nerede kaldı yerlilik?

"CHP İKTİDARINDA, TRT İKTİDARIN DEĞİL HALKIN TELEVİZYONU OLACAK"

Muhalefeti dayanaksız iddialarla eleştirmeye yemin etmiş konuklarla hazırlanan programlara milyonlarca bütçeler yatıran saray iktidarından TRT’yi kurtaracağız. Halkın haber alma özgürlüğünü kısıtlayan TRT’nin yandaş yöneticileri bilsinler ki, CHP iktidarında TRT iktidarın değil halkın televizyonu olacak. Yurttaşlarımıza söz veriyoruz.”

(Kaynak: ANKA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Gürhan Basdogan
30.12.2022 15:42
Ah ne güzel. Tebrikler.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Z kuşağı kararını verdi
1
﻿Z kuşağı kararını verdi
﻿Z kuşağı kararını verdi
﻿Sigara ve alkollü içkilerin satışını etkileyecek yeni yıl zammı
2
﻿Sigara ve alkollü içkilerin satışını etkileyecek yeni yıl zammı
﻿Sigara ve alkollü içkilerin satışını etkileyecek yeni yıl zammı
﻿Psikolog Esra Ezmeci’nin cinsel istek artırıcı önerisine tepki yağdı. Ezmeci çok ayıp bir tavsiyede bulunmuştu
3
﻿Psikolog Esra Ezmeci’nin cinsel istek artırıcı önerisine tepki yağdı. Ezmeci çok ayıp bir tavsiyede bulunmuştu
﻿Psikolog Esra Ezmeci’nin cinsel istek artırıcı önerisine tepki yağdı. Ezmeci çok ayıp bir tavsiyede bulunmuştu
﻿Memurunu tokatlayan müdürle ilgili karar verildi
4
﻿Memurunu tokatlayan müdürle ilgili karar verildi
﻿Memurunu tokatlayan müdürle ilgili karar verildi
﻿SGK'dan kritik EYT açıklaması. Mümkün değil
5
﻿SGK'dan kritik EYT açıklaması. Mümkün değil
﻿SGK'dan kritik EYT açıklaması. Mümkün değil
﻿2.5 milyon EYT’liyi emekli eden AKP 5 bin memur için kolunu kıpırdatmıyor. Tam 11 yıldır seslerini duyurmaya çalışıyorlar
6
﻿2.5 milyon EYT’liyi emekli eden AKP 5 bin memur için kolunu kıpırdatmıyor. Tam 11 yıldır seslerini duyurmaya çalışıyorlar
﻿2.5 milyon EYT’liyi emekli eden AKP 5 bin memur için kolunu kıpırdatmıyor. Tam 11 yıldır seslerini duyurmaya çalışıyorlar
﻿Süleyman Soylu: Uyuşturucu bizim rotamızdan artık gelemiyor
7
﻿Süleyman Soylu: Uyuşturucu bizim rotamızdan artık gelemiyor
﻿Süleyman Soylu: Uyuşturucu bizim rotamızdan artık gelemiyor
﻿Fransa ve Almanya'da ilaç kıtlığı. 3 Bin ilaçta sıkıntı yaşanıyor
﻿Fransa ve Almanya'da ilaç kıtlığı. 3 Bin ilaçta sıkıntı yaşanıyor
﻿Fransa ve Almanya'da ilaç kıtlığı. 3 Bin ilaçta sıkıntı yaşanıyor
﻿NBA'den 11 oyuncuya ceza
﻿NBA'den 11 oyuncuya ceza
﻿NBA'den 11 oyuncuya ceza
﻿Köyü esrar tarlasına çevirdi
﻿Köyü esrar tarlasına çevirdi
﻿Köyü esrar tarlasına çevirdi
﻿Altılı Masa seçim beyannamesi için toplanacak
﻿Altılı Masa seçim beyannamesi için toplanacak
﻿Altılı Masa seçim beyannamesi için toplanacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.