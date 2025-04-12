CHP'li isim 24 şirkete neden kayyum atandığını açıkladı

Düzenleme: Kaynak: ANKA
CHP'li isim 24 şirkete neden kayyum atandığını açıkladı

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının, şirketlere el konulmasının ve kayyum yetkisinin TMSF’ye verilmesinin sebebinin Ekrem İmamoğlu’nun 2019 yılında yaptığı konuşmasında söylediği ”adama, kişilere, gruplara, cemaatlere hizmet işi bitmiştir” sözlerinin olduğunu belirtti.

CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Emir, Ekrem İmamoğlu’nun 2019 yılında yaptığı bir konuşmadan kısa kesit vererek yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"’İstanbul'u alan Türkiye'yi alır’ diyen Erdoğan'ın; Ismarlama kanunlarla kayyum yetkisini TMSF'de tutmasının, Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçen İBB'ye yönelik içi boş soruşturmaların, şirketlere el koyulmasının, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının sebebi 2019 seçimleri sonrası İmamoğlu'nun bu konuşmasında işaret ettiği adama, kişilere, gruplara, cemaatlere kamu üzerinden akan muslukların kesilmesidir!"

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