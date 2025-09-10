CHP'li isim AKP'ye geçiyor! Flaş iddia

CHP'den istifa ederek AKP'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun istifasının yankıları devam ederken, dün akşam dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.

Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel, dün akşam gerçekleştirdiği açıklamada CHP’den istifa ettiğini duyurdu.

Kendi partisinden destek göremediğinin altını Gürzel açıklamasında tarafına ağır iftiralar ve gerçek dışı suçlamalar yöneltildiğini belirtti.

Öte yandan Gürzel, “Buna rağmen sadece Adalet ve Kalkınma Partili, Milliyetçi Hareket Partili meclis üyeleri ve en önemlisi Beykoz halkı tarafından desteklendiğimin ve değer gördüğümün de bilinmesini isterim” ifadelerini kullandı.

AKP'YE GEÇECEK İDDİASI!

Gürzel’in istifasının ardından gazeteci Sinan Burhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi.

Gürzel’in AKP’ye geçeceğini iddia eden Burhan, "Beykoz Belediye Başkanı Özlem Vural Gürzel, CHP’den istifa etti. AK Parti’ye geçecek. Gürzel, Başkan Vekili sıfatıyla görevine devam edebilir ve başkan hukukuna tabidir. Mecliste CHP çoğunluğu bulunması bu durumu değiştirmemektedir. Özlem Vural Gürzel, Başkan Vekili olarak görevini sürdürecek” dedi.

İMAMOĞLU PAYLAŞIMI AKILLARA GELDİ

Gürzel Instagram üzerinden yaptığı bir paylaşımda; AKP'ye geçeceği iddialarının gündeme gelmesi üzerine tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile fotoğrafını paylaşarak "Yolumuz uzun" demiş ve paylaşımında kalp emojisine yer vermişti.

"UĞRAŞMAYA DEĞMEZ..."

Dost Beykoz'un aktardığına göre Gürzel, daha sonra Meclis Üyeleri’nin olduğu WhatsApp grubuna, “Bunlarla uğraşmaya değmez, cevap olarak Ekrem başkanımızla olan fotoğrafları paylaştık” demişti.

İşte Gürzel'in o paylaşımı...