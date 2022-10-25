CHP'li isim araştırma istedi 'Rusya Akkuyu’yu kendi ülke toprağı gibi görüyor liman ve radar sistemi kuruyor'

ANKA'nın haberine göre; Antmen, “Rusya’nın, Akkuyu’yu kendi ülke toprağı gibi gördüğü, Türkiye’yi çiğneyerek buraya liman ve radar yaptığı, içeriden ülkemize asla bilgi vermediği, egemenlik ihlalinde bulunduğu, aldığı kararlarla ülke ekonomimize zarar verdiği, iktidarın konuyla ilgili adım atmadığı ve gelecekte Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milletini çok büyük tehlikelere sokabileceği aşikardır” dedi.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi tarafından santral bölgesine kurulduğu ileri sürülen radar sistemiyle ilgili TBMM Başkanlığı’na araştırma önergesi verdi. Antmen, araştırma önergesinde Rus şirket ROSATOM tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali yönetiminde bulunmuş olan Cüneyt Zapsu’nun Ankara Asliye Ticaret Mahkemesi’ne verdiği dava dilekçesinde “Mersin Akkuyu Nükleer Santral inşaatında bir radar merkezi kurulduğunu ifade ettiği”ne dikkat çekti. Önergede, şu ifadeler yer aldı:

“Kurulan bu radar merkezinden devlet yetkililerinin ve iktidar temsilcilerinin haberi olup olmadığı bile bilinmemektedir. Bahsi geçen açıklamaları yapan Cüneyt Zapsu, yönetim kurulunda bulunan tek Türk Vatandaşıdır ve yaşananların ardından da Akkuyu’dan istifa etmiştir. Kendisi açıklamalarında yönetim kurulunda olduğu dönemde, yönetim toplantılarına alınmadığını ve daha önce alınmış ve kimin tarafından alındığının bilinmediği ve bir müzakereden de geçmemiş kararların kendisine gönderilerek imzalanmasının istenildiğini söylemiştir.

“ÜLKE GÜVENLİĞİMİZ AÇISINDAN ÇOK HAYATİ OLAN BU KONUNUN ARAŞTIRILARAK GEREKEN TEDBİRLERİN İVEDİLİKLE ALINMASI GEREKMEKTEDİR”

Bütün bu sürecin sonunda Rusya’nın, Akkuyu’yu kendi ülke toprağı gibi gördüğü, Türkiye’yi çiğneyerek buraya liman ve radar yaptığı, içeriden ülkemize asla bilgi vermediği, egemenlik ihlalinde bulunduğu, aldığı kararlarla ülke ekonomimize zarar verdiği, iktidarın konuyla ilgili adım atmadığı ve gelecekte Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletini çok büyük tehlikelere sokabileceği aşikardır. Bu nedenlerle ülke güvenliğimiz açısından çok hayati olan bu konunun araştırılarak gereken tedbirlerin ivedilikle alınması gerekmektedir.”