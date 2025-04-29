CHP'li isim belgeleri yayınlamıştı! AKP hakkında suç duyurusu...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, İBB'ye AKP döneminde alınan SIKORSKY tipi helikopterin 18 milyon lira zararla satıldığı iddiasına ilişkin faturaları paylaşmıştı. Paylaşımların ardından Yavuzyılmaz, AKP hakkında suç duyurusunda bulundu.

"HAYDİ SORUŞTURUN DA GÖRELİM"

CHP’li Deniz Yavuzyılmaz, "Bunun adı İBB’de belgeli ve gerçek yolsuzluktur! Haydi soruşturun da görelim" demişti.

FATURALARI YAYINLAMIŞTI

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açılamada, "İBB’deki belgeli helikopter yolsuzluğu! AK Parti dönemi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde; 2012 yılında satın alınan SIKORSKY tipi helikopter 2019’daki yerel seçimler öncesinde değerinin %20’sine satıldı.

"Araç: Helikopter. Marka: SIKORSKY. Model: S-76B. Alış fiyatı: 590.000. Dolar, Satış fiyatı: 113.243 Dolar. Aradaki fark 476.757 Dolar. Güncel kurla zarar 18 Milyon Lira!

"Bunun adı İBB’de belgeli ve gerçek yolsuzluktur! Haydi soruşturun da görelim!" ifadelerini kullanmıştı.

İBB’deki belgeli helikopter yolsuzluğu!



AK Parti dönemi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde;



2012 yılında satın alınan SIKORSKY tipi helikopter 2019’daki yerel seçimler öncesinde değerinin %20’sine satıldı.



Araç: Helikopter

Marka: SIKORSKY

Model: S-76B



Alış fiyatı: 590.000… pic.twitter.com/1OKjH4l88T — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) April 26, 2025

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımda, "AK Parti dönemi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki belgeli helikopter yolsuzluğuyla ilgili bugün suç duyurusunda bulundum. İBB’ye, 600 bin dolara alınan helikopteri, 600 bin liraya satan yetkililerle ilgili işlem yapın da görelim! Bu yolsuzlukla ilgili Ekrem İmamoğlu soruşturma izni verdikten sonra neden mülkiye müfettişlerinin dosyaya el koyup bugüne kadar işlem yapmadığını da açıklayın!" ifadelerini kullandı.