CHP'li isim çileden çıktı! MS hastası Kahraman için açtı ağzını yumdu gözünü: Vicdanınız rahat mı?

Kaynak: Haber Merkezi
CHP'li isim çileden çıktı! MS hastası Kahraman için açtı ağzını yumdu gözünü: Vicdanınız rahat mı?

MS hastalığı olan Gezi davası hükümlüsü Tayfun Kahraman, hastaneye kaldırılması üzerine CHP milletvekili Gökhan Zeybek, sosyal medya hesabı üzerinden "Cezaevi aracı içinde yapılanlar hala hafızamızda. Bu günah sizinle ömür boyu gelir, bu halk bu zulmü unutmaz" ifadelerini kullandı.

MS hastalığı olan Gezi davası hükümlüsü Tayfun Kahraman, hastaneye kaldırıldı.

Kahraman'ın hastaneye kaldırıldığını duyuran CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Adaleti geciktirmenin bedeli ağır olmadan bu mesele çözülmelidir" ifadelerini kullanmıştı.

CHP milletvekili Gökhan Zeybek söz konusu duruma sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Zeybek şu ifadeleri kullandı:

"Hangi vicdana sığar bu yaptığınız?

Tayfun Kahraman aylardır özgürlüğünden yoksun, sevdiklerinden mahrum bırakılıyor.

Gerçekler göz ardı edildi, deliller görmezden gelindi. Siyasi hesaplar uğruna bir ailenin hayatı altüst edildi.

İnsan onurunu hiçe sayan bir cezalandırma, adalet değil otoritenin gövde gösterisidir.

Tayfun Kahraman’ın sağlığı risk altındayken daha fazla beklenemez.

Cezaevi aracı içinde yapılanlar hala hafızamızda. Bu günah sizinle ömür boyu gelir, bu halk bu zulmü unutmaz"

Son Haberler
Merdivende çocuğunu tekmeleyen cani baba gözaltında! O anlar kamerada...
Merdivende çocuğunu tekmeleyen cani baba gözaltında! O anlar kamerada...
Kentin göbeğinde 17 yaşındaki genç bıçaklandı
Kentin göbeğinde 17 yaşındaki genç bıçaklandı
Kızılcık Şerbeti kadrosuna yeni bir isim geliyor
Kızılcık Şerbeti kadrosuna yeni bir isim geliyor
'Türk Milleti soykırım yapmamıştır' diyen İYİ Partili Öztürk'e kınama cezası verildi! 'Bu kınama senin için şeref madalyasıdır'
'Türk Milleti soykırım yapmamıştır' diyen İYİ Partili Öztürk'e kınama cezası verildi! 'Bu kınama senin için şeref madalyasıdır'
Meclis'teki 'soykırım' sözlerine Dervişoğlu'ndan sert tepki
Meclis'teki 'soykırım' sözlerine Dervişoğlu'ndan sert tepki