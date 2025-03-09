CHP’li isim çılgına döndü! ‘Senin o dilini kesmezsem…’

Suriye'de Colani önderliğindeki gruplar ile alevilerin çatışması dünya gündemine oturdu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 kişiden oluşan milletvekili heyetini görevlendirdi.

CHP heyeti, Suriye'nin Lazkiye bölgesinde yaşananlarla ilgili Hatay'ın Arsuz ilçesinden bir açıklama gerçekleştirdi. Grup Başkanvekili Başarır, yaptığı konuşmada iktidara seslenerek, Colani’ye talimat vermeleri gerektiğini söyledi.

"Şimdi buradan CHP Grup Başkanvekili olarak Dışişleri Bakanına, Cumhurbaşkanına sesleniyorum” diyen Başarır, “Colani denilen o kişi hakkında, üstünde, madem sözün geçiyor, hemen arayacaksın onu. Talimat vereceksin. O Dışişleri Bakanını, MİT Başkanını, Suriye'de yaşayan 3,5 milyon Arap Alevisi için de yollayacaksın” dedi.

“BEN O DİLİNİ SENİN KESMEZSEM ALLAH BENİM BELAMI VERSİN"

Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan’ın yazdığı hakkında da konuşan Başarır, “Şimdi iki kelime konuşsak soruşturma açılıyor, gazeteciler tutuklanıyor, sanatçılar tutuklanıyor, belediye başkanları tutuklanıyor. Dün alçakça bir yazı gördüm, Yeni Şafak gazetesinin sözde yazarı Genel Başkanımiz ve bizim için ''savunacak bir grup köpek bulursun'' dedi. Eğer Ali Mahir Başarır ve arkadaşları yaşadığı sürece ben o dilini senin kesmezsem, sana güneş yüzü gösterirsem Allah benim belamı versin." dedi.

"GEREKİRSE LAZKİYE'YE GİDERİZ"

Başarır "Hemen sınırda Samandağ’dan sonra açıklamamızı tüm dünyaya yapacağız. Dünyadaki tüm uluslararası güçlere, kurumlara kuruluşlara sesleneceğiz. Öncelikle bu katliama ‘dur’ diyecekler. Bu süreçte oraya insani koridor açılacak. Eğer bunlar yapılmazsa, bir sonraki adımımız, milletvekillerimizle birlikte Lazkiye gideceğiz. Ölümse ölüm. Her gün ölmektense bir gün ölürüz. Hiç sıkıntı yok!" ifadelerini kullandı.