CHP’li isim 'Cumhurbaşkanı’na hakaret' suçlamasıyla tutuklandı

23 Nisan akşamı saat 23.30 sıralarında Kepez ilçesi Şafak Mahallesi 75. Yıl Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, cadde üzerinde bulunan 17 no’lu sağlık ocağı önünde iki araç maddi hasarlı trafik kazasına karıştı. Kazanın ardından arkadaşına yardım etmek için olay yerine gelen Emre Atmaca kazaya karışan diğer araç sürücüsüyle tartıştı.

Olaya müdahale etmek isteyen görevli polis memurlarıyla da tartışan Atmaca, polis memuruna yumruk attığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

TUTUKLAMA KARARI

Trafik ekiplerinin olay yerine takviye istemesi üzerine bölgeye asayiş ekipleri sevk edildi. Adrese gelen takviye ekipler tarafından gözaltına alınan Emre Atmaca, ifadesi alınmak üzere Sakarya Polis Merkezi’ne götürüldü.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kepez Belediye Meclis üyesi Emre Atmaca, "polise mukavemet", "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kasten yaralama" suçlarından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.