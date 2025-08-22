CHP’li isim daha fazla sessiz kalamadı: Canı burnunda...

Özgür Yıldızlı, Bu vatandaş bu şartlarda nasıl yaşayacak, nasıl üretecek? Bir an önce çiftçiye sahip çıkmak lazım. Burası deprem bölgesi olmasına rağmen üretmeye çalışan çiftçimize sahip çıkmamız gerekiyor" dedi.

CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler ve Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen İslahiye ilçesine bağlı Altınüzüm Mahallesi’ni ziyaret ederek depremzedelerin ve çiftçilerin yaşadığı sorunları yerinde inceledi. Ziyarette özellikle konteynerde yaşayan vatandaşların yüksek su faturalarıyla karşılaştığını belirten Yıldızlı, iktidarı eleştirdi.

Bahçelievler Belediyesi’nin CHP’li 4 Meclis Üyesi için suç duyurusu

Yıldızlı, şunları söyledi:

"Altınüzüm mahallesindeyiz. Türkiye’ye ve yurt dışına üzüm ihracatı yapılan bu kıymetli bölgede çiftçilerimiz üretmeye çalışıyor. Ancak susuzluk, bozuk yollar ve taş ocağından kaynaklı sorunlar nedeniyle ürünlerini yurt dışına gönderemiyorlar. Üzüm fiyatları 15–18 lira arasında, ciddi bir ekonomik baskı söz konusu. Deprem bölgesi olmasına rağmen üretmeye devam eden çiftçilerimize destek olmak gerekiyor. Bu şartlarda vatandaşın yaşamını sürdürmesi ve üretim yapması çok zor. Çiftçilerimizin sesini duyurmak ve üzerlerindeki yükleri hafifletmek için acilen adım atılmalı."

"ELEKTRİK, SU PARALARI BÖYLE GELİRSE AİLELER DE BİTECEK"

Faturaları göstererek bir haneye gelen su faturasının 6 bin lira olduğu ifade eden Yıldızlı, "Konteynera gelen fatura 13 bin lira. Vatandaşın canı burnunda. 16 bin lira emekli maaşı alıyor 8-9 bin lira su faturası geliyor. Bu vatandaş bu şartlarda nasıl yaşayacak, nasıl üretecek? Bir an önce çiftçiye sahip çıkmak lazım. Burası deprem bölgesi olmasına rağmen üretmeye çalışan çiftçimize sahip çıkmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı’dan dikkat çeken kulis: CHP Eylül’de sürpriz adım atacak!

CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler ise, "Geçen sene emekliler yılı diyerek emeklileri ölüme mahkum ettiler, açlığa mahkum ettiler. Bu sene de aile yılı dediler. Elektrik, su paraları böyle gelirse aileler de bitecek" dedi.

Bir vatandaş ise, "8 ay boyunca benim kullandığım su 5 bin gelmiş. Son iki ayda 10 bin gelmiş. Biz itiraza gittik, böyle bir şey yok dediler. Yine gelip sayacı değiştirdiler eğer sorun çıkmazsa 2 bin lira da sayaç parası ödeyeceğim. Bir asgari ücretle ben bunu nasıl ödeyeyim" dedi.

Vatandaşlar erken seçim istediklerini dile getirdi.