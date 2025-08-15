CHP'li isim Diyanet'i bombardımana tuttu!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, kadınların miras hakkına ilişkin cuma hutbesine tepki gösterdi. Nazlıaka, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

“İktidarın, boşanmalarda arabuluculuk getirme ve kadını nafaka hakkını sınırlama hedefine giden yolda, taşlar Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla tek tek döşeniyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından okutulan Cuma hutbesi, ‘kadınların mirastan mahrum bırakılmaması’ gerektiğini söylüyormuş gibi yapıp, miras hakkını yarıya indirmeyi hedefliyor. Bu hutbe, Cumhuriyetimizin temel direği olan laiklik ilkesine, Anayasa’nın eşitlik hükmüne ve Türk Medeni Kanunu’na açıkça aykırıdır.

“LAİKLİK, KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİNİN TEMİNATIDIR”

Türkiye Cumhuriyeti, Anayasa’nın 2’inci maddesinde ‘laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti’ olarak tanımlanmıştır. Bu tanım, devletin tüm kurumlarıyla birlikte, hukuk kurallarını esas almasını ve hiçbir dini yorumun hukukun üstünde tutulmamasını zorunlu kılar. Laiklik, yalnızca devlet işleyişinde din ve devlet işlerinin ayrılması değil; aynı zamanda kadın-erkek eşitliğinin teminatıdır.

Anayasa’nın 10'uncu maddesi, ‘Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür’ der. Diyanet İşleri Başkanlığı, devletin bir kurumu olarak bu hükme uymakla yükümlüdür. Ancak hutbede dile getirilenler, kadınların hukuk önündeki eşitliğini yok sayan bir tutum sergilemektedir.

“HİÇBİR KURUM MEDENİ KANUN'A AYKIRI TUTUM SERGİLEYEMEZ”

Türk Medeni Kanunu, 1926 yılında kabul edilmiş ve mirasta kadın-erkek eşitliği Cumhuriyet devrimlerinin en önemli kazanımlarından biri olmuştur. Atatürk’ün önderliğinde, kadınların hakları güvence altına alınmıştır. Hiçbir kurum Medeni Kanun'a aykırı tutum sergileyemez.

Biz biliyoruz ki, kadınların haklarını geriletmeye dönük her söylem, doğrudan Cumhuriyet değerlerimize, laik hukuk düzenimize ve demokrasiye saldırıdır. Diyanet’in görevi, hukuku ve yasaları yok saymak değil, uygulamaktır.

"CUMHURİYET DEĞERLERİ VE LAİKLİK KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR, DOKUNDURMAYIZ"

Bu ülkede kadınlar, miras da dahil olmak üzere tüm haklarını yüzyıllar süren mücadelelerle kazanmıştır. Bu hakların budanmasına asla izin vermeyeceğiz. Kadın-erkek eşitliğini hedef alan, laiklik ilkesini aşındıran her girişimin karşısında dimdik duracağız. Türkiye Cumhuriyeti, laik, demokratik bir hukuk devletidir. Bu yoldan sapmaya çalışanlar karşısında bizi bulur. Ne Cumhuriyet değerlerinin aşındırılmasına ne de Medeni Kanun’un sil baştan yazılmasına izin veririz. Cumhuriyet değerleri ve laiklik kırmızı çizgimizdir, dokundurmayız.