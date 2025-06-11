CHP’li isim “Gasp ettiler” diyerek açıkladı

İBB soruşturması kapsamında İstanbul'un Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin seçilmiş CHP'li Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe tutuklandı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden Bahçetepe yerine vekalet edilecek başkanvekilliği için seçim gerçekleştirildi. Meclis'te Cumhur İttifakı üyeleri çoğunluktaydı. Seçimde AKP'nin adayı Eray Karadeniz seçildi.

CHP, Karadeniz'in seçilmesine sert tepki gösterdi. CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Gaziosmanpaşa ilçesinin 'kumpasla' gasbedildiğini ifade etti.

"GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ'Nİ TÜRLÜ İFTİRALARLA, KUMPASLARLA VE SİYASİ OPERASYONLARLA GASP ETTİLER!"

Yücel, X hesabından şunları söyledi,

"Gaziosmanpaşa’nın halk tarafından seçilmiş belediye başkanı Hakan Bahçetepe'dir.

Demokrasiden nasibini almayanlar, sandıkta kazanamadıkları Gaziosmanpaşa Belediyesi'ni türlü iftiralarla, kumpaslarla ve siyasi operasyonlarla gasp ettiler!

Seçimle kazanamadığını kirli oyunlarla kazandığını zannedenler aslında çok büyük bir yanılgı içindeler.

2019’da da öğrenemediniz, 2024’te de… Kimse milletten büyük değildir!

Yaptığınız bu haksızlıklar, hukuksuzluklar, bu zulüm işi seçimde iktidarınızı sona erdirecek!"