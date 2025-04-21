CHP’li isim gündemi sallayacak belgeyi paylaştı! Herşey ortaya çıktı

CHP’li vekil Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından “Bu sadece skandal değil, bu bir suçtur!” başlıklı yazılı açıklamada savcıları göreve davet ederek isyan etti. Tanal “Sağlık Bakanlığı açıklama yapmak zorundadır! Bu işin peşini bırakmayacağız!” dedi.

"USULSÜZLÜK VAR!"

CHP Milletvekili Mahmut Tanal yaptığı açıklamada şunları söyledi,

“Şanlıurfa’da bir üniversite hastanesinden çıkan ilaçlar, Mersin’de ruhsatsız bir sağlık kabininde ele geçiriliyor!

Evet yanlış duymadınız!

Harran Üniversitesi Hastanesi’ne ait olduğu İlaç Takip Sistemi (İTS) ile tespit edilen ilaçlar, yasadışı yollarla şehir dışına çıkarılmış, ruhsatsız bir işletmede ortaya çıkmıştır!

Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK ve Sayın Cumhurbaşkanı!

Bu nasıl bir denetimsizliktir?

Bu nasıl bir liyakatsizliktir?

Devletin hastanesinden kamu malı olan ilaçlar kayboluyor, kayıt dışına çıkıyor, halkın sağlığı hiçe sayılıyor!

Şanlıurfa bu utancı hak etmiyor!

Hastaneler ticarethane, yöneticiler rant aracı değildir!

Bu belgeli suç karşısında susan da suç ortağıdır!

Eğer turp arıyorsanız, turpun en büyüğü Şanlıurfa’da!

Ne ararsan var:

•Usulsüzlük var!

•Görevi kötüye kullanma var!

•Kamu malı kaçırma var!

•Sağlık suistimali var!

Savcılar göreve!

Sağlık Bakanlığı açıklama yapmak zorundadır!

YÖK bu rezaletin üzerini örtemez!

Cumhurbaşkanı bu liyakatsizlik zincirinin sorumluluğunu taşımalıdır!

Bu işin peşini bırakmayacağız!”