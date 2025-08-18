CHP'li isim hızını alamadı! Cumhur İttifakı ortağını yerden yere vurdu...

Nazlıaka, HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Faruk Dinç'in "Anayasa İslam'a aykırı" sözlerine sert tepki gösterdi. Açıklamasında HÜDA PAR'ı "domuz bağcıların siyasi uzantısı" olarak niteleyen Nazlıaka, Taliban zihniyeti ile Türkiye'nin şekillenemeyeceğini ifade etti.

CHP'li başkan adayının iş yerine silahlı saldırı!

Nazlıaka, şunları söyledi:

Diyanet'in Anayasa'yı yok sayan, bu ülkenin bir hukuk devleti olduğunu inkar eden ve bizlerin, kadınların kazanılmış haklarını gasp etme amacı güden hutbelerinden sonra bugün HÜDA PAR'dan da bir ses geldi. HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Faruk Dinç akıl almaz bir açıklama yaptı. Neymiş efendim? Anayasa İslam'a aykırıymış. Nüfusun yüzde 99'u Müslüman olan bir millete, yüzde 1'in düşünceleri dayatılamazmış. Bu yüzden yeni bir anayasa yapılması gerekiyormuş.

Çerçioğlu, CHP'nin miting gününde öyle bir şey yaptı ki! Belediye çalışanlarına...

Bu aslında HÜDA PAR'ın, yani domuz bağcıların siyasi uzantısı olan, kadınların sahiplendirilmesinden bahseden, kadınların sadece fıtratına uygun işlerde çalışmasını savunup kadınları eve tıkmaya çalışan, kadınların haklarını gasp etmek isteyen, Taliban zihniyetinde olan HÜDA PAR'ın, kadın düşmanı politikalarının ilanıdır. Cumhuriyetle olan kavgasının ilanıdır.

Cumhuriyetin ışığını geçmişte de söndürmeye çalışanlar oldu. Kazanamadılar, başaramadılar. Bugün de başaramayacaklar. Bizler asla ve asla kazanılmış haklarımızdan vazgeçmiyoruz. Kaldı ki Türkiye Cumhuriyeti Anayasası bu milletin ortak sözleşmesidir. Sizin şahsi inanç yorumlarınıza göre şekillenemez. Laiklik bizim kırmızı çizgimizdir. Sizin bu Taliban kafasıyla Türkiye'yi şekillendirme çabalarınız boşunadır. Buna asla ve asla izin vermeyeceğiz.