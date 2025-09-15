CHP'li isim Kılıçdaroğlu ile ilgili öyle bir açıklama yaptı ki...! Gündem oldu

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlığa dönmesi durumunda partiden istifa edeceğini söylemesi gündem oldu. Özcan'ın “Siyasi cunta ile çalışmam, istifa dilekçem cebimde” ifadeleri dikkat çekti.

“SİYASİ CUNTA İLE ÇALIŞMAM”

Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden CHP’nin başına gelmesi ihtimaline sert sözlerle tepki gösterdi. Özcan, Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla yeniden CHP'nin genel başkanı olması durumunda (mutlak butlan) "Eğer mahkeme Kılıçdaroğlu’nu CHP’nin başına atar ve o da görevi kabul ederse bu benim nazarımda siyasi cuntadır." ifadelerini kullandı.

"İSTİFA DİLEKÇEM CEBİMDE"

"Ben de siyasi cunta ile çalışmam." diyen Özcan, böyle bir durumda "Cunta yönetimi" gidene kadar CHP üyeliğini askıya alacağını duyurdu.Tanju Özcan'ın "İstifa dilekçem cebimde!” açıklaması gündem oldu.

"30 YILLIK PARTİMİ BIRAKIRIM"

Tanju Özcan daha önce de benzer bir çıkış yapmış, "Kılıçdaroğlu dönerse 30 yıllık partimle vedalaşırım" tepkisiyle dikkat çekmişti.

Öte yandan CHP'li lideri Özgür Özel'in "CHP'nin yargı ile dizayn edilemeyeceğini, kayyumlarla yönetilemeyeceğini, CHP'ye karşı bir darbe girişimi olduğunu; bunun karşısında da en önemli güvencenin de kendisinin olduğunu açıklaması çok kıymetli olur" çağrısına rağmen Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şimdiye kadar kurultay davasıyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

CHP’nin kurultay davası 24 Ekim'e ertelendi.

