CHP’li isim Meloni'nin sözleri üzerinden Erdoğan’a tepki gösterdi! "Bir ülkenin itibarı..."

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
CHP’li isim Meloni'nin sözleri üzerinden Erdoğan’a tepki gösterdi! "Bir ülkenin itibarı..."

CHP Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin "İtalya'ya Türkiye kaynaklı göç hareketi sıfıra indi." sözleri üzerinden AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert sözlerle tepki gösterdi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuşan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, "Göç konusunda da konuştuk. Türkiye kaynaklı göç sayısı sıfıra indi. Teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"TÜRKİYE BU MUAMELEYİ HAK ETMİYOR"

Meloni'nin bu sözleri üzerine CHP Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Uzgel, "Bir ülkenin itibarı ancak bu kadar ayağa düşürülebilirdi. Biz bu sözün anlamını daha açık yazalım: 'Bizi sığınmacı yükünden kurtarıp, ülkenizi sığınmacı deposu haline getirdiğiniz için çok teşekkürler Erdoğan.' Türkiye böyle yönetilmeyi de, bu muameleyi de hak etmiyor." dedi.

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