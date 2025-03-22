CHP’li isim ‘meydan okuyoruz’ diyerek açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu operasyonundan sonra sıranın CHP kurultayını iptal edip kayyum atama hazırlıklarında olduklarını ifade etti.

Özel, bunun önüne geçmek için CHP Parti Tüzüğü'nün kendisine verdiği yetkiye dayanarak partisini 6 Nisan'da olağanüstü kurultaya götürme kararı aldı. CHP 6 Nisan'da kurultaya gidiyor.

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel X hesabından kurultaya ilişkin yaptığı açıklama yaptı. Yücel paylaşımında, kayyum atamak isteyen zihniyete meydan okuduklarını belirtti.

Yücel, şunları kaydetti:

"Susmuyoruz, sinmiyoruz, bir adım geri atmıyoruz. Hukuktan da demokrasiden de vazgeçmiyoruz. CHP'ye kayyum atamak isteyen zihniyete meydan okuyoruz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel Parti Tüzüğümüzün 48. maddesi gereğince 6 Nisan 2025 tarihinde Olağanüstü Kurultayı toplama kararı almıştır. Partimize, ülkemize, demokrasi mücadelemize hayırlı olsun.''