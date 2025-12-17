Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın Kolon kanseri rahatsızlığı sebebiyle 37 yaşında hayatını kaybetti.

Durbay, hastanede kemoterapi tedavisi görürken Antalya merkezli bir internet sitesinde yayımlanan yazılarda, Durbay ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında 'yasak aşk' olduğu iftirası atılmıştı.

Bu iddialar kamuoyunda büyük tepkiye neden olmuş Durbay, hayatını kaybettiği kolon kanseri için tedavi gördüğü süreçte hukuki mücadele başlatacağını açıklamıştı.

"DURBAY'A İFTİRA ATANLAR İÇİN NEDEN KULLANILMADI?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, İletişim Başkanlığı'nın bütçe görüşmeleri sırasında geçtiğimiz yıllarda çıkarılan dezenformasyon yasasına dikkat çekerek bu yasanın neden Durbay'a iftira atanlar için kullanılmadığını sordu.

Bulut, bu yasanın tam da bu gibi durumlarda devreye girmesi gerektiğine dikkat çekerek, siyaseten belli kesimlerin bu haberi yayamaya çalıştığı halde bu konuda tweet atanlara ilişkin hiçbir işlem yapılmadığını söyledi.

İLETİŞİM BAŞKANI'NA SESLENDİ

Bulut, İletişim Başkanı Burhanettin Duran'a seslenerek ondan bu konuda gereğinin yapılmasını istedi. Bulut, "37 yaşında vefat eden kardeşimize görevimizi yerine getirmiş olalım" dedi.

Bulut'un konuşması şu şekilde:

"Dezenformasyon yasası. Bu yasanın amacı neydi? Bilgi kirliliğini önlemek. Şimdi Gülşah kardeşim kemoterapi tedavisi alırken hakkında iğrenç iftiralar atıldı. O atılan iftiraları siyaseten belli kesimler onu şişirmeye, abartmaya, onu yaymaya çalıştı. İşte dezenformasyon yasası denildiğinde işte burada görev alınması gerekiyor. Burada bu dezenformasyonla mücadele edilmesi gerekiyor ama bugüne kadar hiç kimse bir şey yapmadı.

Bugün burada İletişim Başkanı Burhanettin Duran var. Ona bu kürsüden ifade ediyorum: Böylesi bir iğrenç olayda, kardeşimiz kemoterapi tedavisi görürken bu iğrenç tweetleri atanlara en küçük bir müdahale yapılmadı. Sizden bu konuda görev istiyoruz. Bekir Bozdağ'ın şahitliğinde burada en azından 37 yaşında vefat eden kardeşimize görevimizi yerine getirmiş olalım."