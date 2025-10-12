İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıcıoğlu'nun da aralarında olduğu 19 ünlünün önceki gün uyuşturucu operasyonuyla gözaltına alınması ve daha sonra kan örnekleri alınarak serbest bırakılmaları gündemdeki yerini koruyor.

CHP Denizli İl Kongresi'nde konuşan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "sanatçıların sabah 06.00’da uyuşturucu kullanmaktan gözaltına alındığı"nı hatırlatarak "6 yıldır bir baron yakalanabildi mi peki? Bir kan örneği alacaksan geçen dönem bakanlık yapıp uyuşturucu baronlarıyla resim veren o bakandan al" ifadeleriyle eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu işaret etti.

'6 YILDIR BİR BARON YAKALANABİLDİ Mİ?'



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan’a seslenen Başarır, "Bizi suçlayan Cumhurbaşkanı birkaç şey soracağım... Biz suçluyuz, öyle mi?" diyerek "Sen değil misin KKM adı altında 2,5 trilyon lirayı bir avuç kodamana dağıttın? 2025 bütçesinin yüzde 20’si bizim paramız. Sen değil misin bu ülkede mazlumların, halkın 1,9 trilyonunu bir avuç tefeciye verdin? Bütçenin yüzde 15’i... Sen değil misin bu ülkenin köprüsünü, yolunu, havaalanını bir avuç zengine verip Denizli halkından geçmediğin yolun parasını alan? Ben mi suçluyum yoksa bütçemizin yüzde 60'ını faizciye, tefeciye veren Recep Tayyip Erdoğan mı suçlu? Bugün benim ülkemde bin 270 çocuk cinayet suçuna karışmış, 3 milyon 200 bin evladımız okula gitmiyor. Ey Recep Tayyip Erdoğan ben mi suçluyum, sen mi suçlusun?" ifadeleriyle sert çıktı.

"KURŞUN ATANLARI TUTUKLAYAMIYORSUN..."

Suikastle öldürülen avukat Serdar Öktem'i hatırlatan Başarır, çetelerin ülkede kol gezdiğini söyledi. Başarır'ın "Ama sen 6 bin polisi benim İstanbul İl Başkanlığıma gönderiyorsun. Sana tweet atanları yargılıyorsun, tutukluyorsun. Ama avukata, siyasetçilere kurşun atanları tutuklayamıyorsun." ifadeleri de dikkat çekti.

"KAN ÖRNEĞİNİ UYUŞTURUCU BARONUYLA RESİM VEREN O BAKANDAN AL"

Sanatçıların sabah 06.00’da uyuşturucu madde kullanmaktan gözaltına alındığını anımsatan Başarır, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu işaret ederek "O saatte sanatçılan alıyorsun, kan örneklerini alıp bırakıyorsun. 6 yıldır bir baron yakalanabildi mi peki? O sanatçılar güya bize yakınmış. Sanatçının siyaseti olmaz. Sen o sanatçıları küçük düşürdün. Onlar zaten çağırsan kan örneği verir. Ama bir kan örneği alacaksan geçen dönem bakanlık yapıp uyuşturucu baronlarıyla resim veren o bakandan al.” dedi.

Başarır'ın açıklamalarının ardından, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bu foroğrafları sosyal medyada gündem oldu.

(Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu kaçakçılığından tutuklanan L’ACTONE Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat ile (2022) )

(Süleyman Soylu'nun, Brezilya'da 1.3 ton uyuşturucu taşırken yakalanan uçağın sahibi olan ve gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ACM Holding Y.K. Başkanı Şeyhmus Özkan ile (2021))