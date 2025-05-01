CHP’li isim 'tek bir dertleri var' diyerek açıkladı

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal Şişli'de 1 Mayıs için bir araya gelen yurttaşlara destek verdi. . İktidarın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'e yönelik ablukası hakkında sert açıklamalarda bulunan Tanal, Taksim meydanının yasaklanmasının Anayasa hükümlerine aykırı olduğunu belirtti.

''TEK DERTLERİ VAR''

1 Mayıs kutlamalarına katılan yurttaşları savunan Tanal, “Tek bir dertleri var. Adaletli bir ücret istiyorlar. Demokrasi istiyorlar. Hukuk devleti istiyorlar. Ama iktidar bunu istemiyor” dedi.

Tanal, açıklamalarının devamında şunları söyledi, “İki gün önce Isparta'da Suriyeli miltecilerle ilgili yapılan bir çalışmada 'Suriyeliler giderse biz nasıl ucuz iş gücü bulabiliriz' diye soruyorlar. Onurlu emeğin karşılığını veren bir ülkenin olması gerekirken buradaki tek bir arayış var emeği sömüren bir sömürü düzeni istiyorlar. Hak ve hukuk egemen olursa ülkemizde sömürü düzeni biter. Tayyip Erdoğan diyor ki 'Karşımıza çıkan telef olur' ne demek bu Ekrem imamoğlu aday oluyor, diplomasına el koyuyorlar, tutukluyorlar, mal varlığına el koyuyorlar. Bu iktidar anayasamızın hükümlerini hiçe sayıyor. Böyle bir iktidar gayrimeştu olmuştur bir an önce erken seçimin olması gerekir.''