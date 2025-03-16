CHP'li isim Türkiye'nin içinde bulunduğu korkunç gerçeği açıkladı

Türkiye’de gıda enflasyonun önüne bir türlü geçilemiyor. CHP eski Genel Sekreteri Gürsel tekin, İstanbul’da yumurta toptancılarını tek tek gezdiğini belirterek, “Yumurtayı toptan satanlarda yumurtanın fiyatı 9 liradan aşağı değil. Bir yumurta 9 lira, bu raflara gelene kadar 15 liraya yaklaşıyor. Yani bir anne bir çocuğu için sabah kahvaltısında iki yumurta kırsa tavada tavaya yumurta değil 30 lira düşecek. Yumurtanın bugün 50 kuruş bilemediniz en fazla bir lira olması gerekirken bu fiyata gelmesi iktidarın ekonomik başarısının da özetidir. Öte yandan kahvaltı sofrası diye bir şey kalmamış demektir dar gelirlinin evinde” dedi.

"TÜRK İNSANI KAHVALTIDA YUMURTA YEMEYECEKSE NASIL KAHVALTI YAPACAK?"

AKP iktidarının artık vatandaşın evine, sofrasına uğramadığını kaydeden Tekin, şunları söyledi: “AKP iktidarı vatandaşın tüm dertlerini unuttu. İstanbul’da yumurta fiyatlarını öğrenmek için yumurta toptancılarını ziyaret ettim. Toptancıda yumurtanın fiyatı 9 lira. Yumurta üretiminde dünyanın sayılı ülkeleri arasında olan Türkiye’nin vatandaşına verdiği yumurtanın fiyatı toptancıda 9 lira. Bu herhangi bir marketin rafına gelene kadar 15 lira oluyor. Bunu toptancıların kendisi söylüyor. Peki, vatandaş 15 liradan yumurtayı nasıl alacak? Yumurta alsa kaç tane alabilecek? Vatandaş kahvaltıda ne yiyecek? Türk insanı kahvaltıda yumurta yemeyecekse nasıl kahvaltı yapacak? Bir anne bir çocuğuna okula gitmeden önce bir iki yumurta kırıp yedirse 15 liradan 30 lira yapar. Bu Türk insanın birçoğunun her sabah yaptığı klasik bir kahvaltı öğünüdür. Yumurtayı da ithal edeceğiz? Pakistan’dan, Hindistan yumurta mı alacağız?”

"TÜRKİYE GIDA ÜRÜNLERİNİ İTHAL EDİYORSA BİTMİŞ DEMEKTİR"

Kahvaltı sofrasının alev alev olduğunu belirten Tekin, “Kahvaltı sofrasındaki gıda ürünlerini Türkiye eğer ithal ediyorsa o zaman Türkiye’de ekonomi bitmiş demektir. AKP iktidarı demeç veriyor ama ekonomi ile ilgili bunlardan söz etmiyor. Yeni anayasa tartışılıyor, çözüm süreci deniyor ama kimse vatandaşın kahvaltı sofrasını konuşmuyor. Yumurtadan başka, zeytin, peynir, ekmek, çay, şeker bunlar ne olacak? Çaya şeker atamıyor zaten vatandaş, peki zeytin, peynir, ekmek alabiliyor mu? Bunlar dar gelirli vatandaşa soruluyor mu? İktidar hiç olmazsa kahvaltı sofrasını ithal ürünlere teslim etmesin, vatandaş çayına şeker atsın, yumurtasını para hesabı yapmadan yiyebilsin” dedi.