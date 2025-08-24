CHP'li isim Türkiye'nin içinde olduğu korkunç tehlikeyi açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Düzce'de karma eğitim veren Turgut Özal Anadolu Lisesi'ne kayıt için giden velilere verilen 'Öğrencilerimizin dikkat etmesi gereken hususlar' adlı belgeyi paylaşarak, "Okul kuralları içinde; Haremlik selamlık uygulaması var. Kız ve erkek öğrenciler kantinde ayrı yerlerde sıraya girecekmiş. Türkiye Talibanlaşıyor demekte haksız değiliz! Derhal suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Düzce'de karma eğitim veren Turgut Özal Anadolu Lisesi'ne kayıt için giden velilere verilen 'Öğrencilerimizin dikkat etmesi gereken hususlar' adlı belgeyi paylaşarak, konuya ilişkin suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti. Nazlıaka, ilişikin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Düzce'de karma eğitim veren Turgut Özal Anadolu Lisesi’ne kayıt yaptırmaya giden velilere aşağıdaki evrak verilmiş. Okul kuralları içinde; Haremlik selamlık uygulaması var. Kız ve erkek öğrenciler kantinde ayrı yerlerde sıraya girecekmiş. Kız öğrenciler servis araçlarında asla ön koltuğa oturmayacakmış; gerekirse ayakta gideceklermiş. Kız ve erkek öğrenciler birbirinden uzak duracakmış. Yok 'kankim, kuzenim, sekiz yıllık arkadaşım' gibi açıklamalar kabul edilmeyecekmiş. Üst sınıftan öğrencilerle arkadaşlık edilmeyecekmiş; onların bulunduğu alanlara gidilmeyecekmiş. Öğrencilerin kendi arasında WhatsApp grubu kurması yasakmış! Şakalaşılmayacakmış. Türkiye Talibanlaşıyor demekte haksız değiliz! Derhal suç duyurusunda bulunacağız!"