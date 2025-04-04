CHP’li isimden AKP’ye zehir zemberek sözler!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervleri 28 Mart haftasında da sert gerileme gösterdi. TCMB verilerine göre, 28 Mart haftasında brüt rezerv 163,1 milyar dolardan 156,5 milyar dolara geriledi.

Net rezervler ise 62,1 milyar dolardan 56,1 milyar dolara düştü.

Bloomberg'de yer alan habere göre, Swap hariç net rezervlerde de tarihi gerileme serisi devam etti. 28 Mart haftasında swap hariç net rezervler 14,5 milyar dolar düşüşle 37,7 milyar dolara geriledi. Bir önceki haftayla birlikte swap hariç net rezervler 27,7 milyar dolar azaldı.

Son düşüşle beraber swap hariç net rezervler Ekim 2024 tarihinden bu yana en düşük seviyeye geriledi.

BAŞARIR'DAN AKP'YE SERT TEPKİ!

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili sosyal medya hesabından Bloomberg'in "TCMB'ni̇n swap hari̇ç net rezervi̇ i̇ki̇ haftada 27,7 milyar dolar azaldı" paylaşımını alıntılayarak tepki gösterdi.

Başarır şu ifadeleri kullandı:

"AKP milli güvenlik sorunudur!

Milyonlarca yurttaşımızla, Saray ve şürekasına hizmet edenlere karşı başlattığımız boykota “ekonomiye zarar” diyenler, 27,7 milyar doları iki haftada buharlaştıranları görsün!"