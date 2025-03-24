CHP’li isimden AKP’ye zehir zemberek sözler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
CHP’li isimden AKP’ye zehir zemberek sözler

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, İmamoğlu'na destek eyleminde 'camiye zarar verildi' iddiasına sert yanıt verdi. Yücel, "Camiye zarar verilmedi, İBB onarıyor. Güvenlik güçleri halkı camiye sıkıştırdı. Sokağa çıkmak anayasal haktır, 'cami yalanı' ile halkı sindiremezsiniz. Tutukladığınız Mahir Polat o camiyi onarıyordu” ifadelerini kullandı.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Ekrem İmamoğlu’na yönelik hukuki sürece ve 'Şehzade Camii'ne zarar verdiler' iddiası ile yürütülen propagandaya sert tepki gösterdi.

Yücel, “Sokağa çıkan CHP olur da iktidardan ‘cami yalanı’ gelmez mi! Tabii ki gelir… Neymiş, camilere zarar verilmiş! Bakın camiler kutsalımızdır. O zarar verildiği iddia edilen caminin bakımı ve onarımı yıllardır İstanbul Büyükşehir Belediyesince yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.

"KİMSE CAMİYE ZARAR VERMEMİŞTİR"

Polis müdahalelerine vurgu yapan Yücel, “Yaşanan şudur: Güvenlik güçleri, Saraçhane’de toplanan, demokratik tepkisini gösteren gençleri, vatandaşlarımızı biber gazıyla ve tazyikli suyla süpürerek camiye sıkıştırmıştır. Kimse Şehzadebaşı Camii’ne ya da başka bir camiye zarar vermemiştir” dedi.

"O CAMİYİ TUTUKLADIĞINIZ MAHİR POLAT ONARIYORDU"

CHP'yi hedef alan iddiaların gerçek dışı olduğunu belirten yücel,

“Artık ‘CHP camilere saldırıyor’ yalanından medet ummaktan vazgeçin… Sizin o zarar gördü diye bahsettiğiniz camiyi, uydurma iddialarla tutukladığınız Mahir Polat'ın ekibi onarıyor” ifadesini kullandı.

"SOKAĞA ÇIKMAK ANAYASAL HAKTIR"

Sokağa çıkmanın anayasal hak olduğunu belirten Yücel, “Anayasal haklarını kullanan vatandaşlarımızı, bu şekilde korkutmaya, sindirmeye, kriminalize etmeye hakkınız yok!” ifadelerini kullandı.

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