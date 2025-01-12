CHP'li isimden flaş erken seçim açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çiğli Belediyesi ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylık sinyali vermesi sonrası gerçekleştirdiği açıklamada, erken seçim çağrısını tekrarladı.

Özel, “Cumhurbaşkanı yeniden aday olmak istiyorsa bunun bir yolu var, Meclis’te 360 milletvekilinin seçimlerin yenilenmesi kararını alması lazım. Eğer böyle bir güçleri varsa biz hazırız. Bu hafta seçim kararını hemen alabiliriz” dedi. Seçim tarihine yönelik farklı öneriler de sunan Özel, “Mart’ta yapmak istiyorsa Mart’ta, Ekim’de yapmak istiyorsa Ekim’de… Biz dünden razıyız. Devir teslim için sabırsızlanıyoruz” dedi.

“RÜYADAN UYANSINLAR”

Erken seçime yönelik 2027 yılı ikinci yarısına işaret edilmesini eleştiren Özel, bu öneriyi “gerçeklikten kopuk bir rüya” olarak değerlendirdi.

Özel, “Milletin dayanacak gücü kalmadı. Emekliye 14 bin 500 TL maaş veriyorsunuz, sonra 2027’nin sonlarından bahsediyorsunuz. O güne kadar orada kalmayı kim garanti ediyor size? Cesaretiniz varsa bu hafta seçim kararını alalım. Hodri meydan” ifadelerini kullandı.

“AK PARTİ DİYARBAKIR İL BAŞKANI HIZLICA UYARILMALI”

Özel, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Hz. Nuh’a benzetmesi üzerine de sert ifadeler kullandı. Bu benzetmeyi “utanç verici” olarak nitelendiren Özel, “Geminin kaptanına ne atfettiği belli ama ahalinin yerine ne koyduğu da belli. Yeni başkan hızlıca uyarılmalı, belki de göreve başlamadan bırakılmalı” dedi.

MHP’YE YÖNELİK SERT ELEŞTİRİ: “KIRILMAYI TAKİP EDECEĞİZ”

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak’ın Abdullah Öcalan için “beyefendi” ifadesini kullanmasından bahseden Özel, bu sözleri sert bir dille eleştirdi.

Özel, “Bu ifadeyi bir muhalefet milletvekili ya da vatandaş söylese fezleke hazırlanır ya da sabah kapısına dayanılır. Eskiden ‘Sayın Öcalan’ diyenlere ağır sözler söyleyenlerin geldiği nokta bu” dedi. Bu ifadenin yalnızca bireysel bir dil sürçmesi olmadığını ileri süren Özel, “Benzer ifadelerin MHP’nin üst düzey yetkilileri tarafından da kullanıldığını biliyoruz. Bugün için elimizde bir delil yok, ancak zaman içinde bunların ortaya çıkacağını göreceğiz. MHP’deki bu kırılmayı dikkatle takip edeceğiz” dedi.