CHP'li isimden gazeteciye çirkin saldırı! Kafasında şişe kırdı öldüresiye dövdü

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Zeytin Efe gazetesinin sahibi Hakan Sataroğlu, Burhaniye Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi Nadir Bayram'ın saldırısına uğradı.

TEKMELERLE SALDIRDI

Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, görüntülerde Nadir Bayram’ın sakince restorana girip masaya doğru ilerlediği görüldü. Henüz bilinmeyen bir sebeple Hakan Sataroğlu’nun kafasında bir şişe kıran Bayram, yere düşen gazeteciye defalarca tekme attı.

SALDIRGAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU YAPILDI

Saldırının ardından meclis üyesi Bayram mekandan ayrılırken, yerde baygın halde yatan Sataroğlu’na restoran çalışanları yardım etti. Hakan Sataroğlu, yaşanan bu saldırıyla ilgili olarak Nadir Bayram hakkında suç duyurusunda bulundu. Ayrıca, Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti de yayımladığı bir açıklamayla olayı kınadı.