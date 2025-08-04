CHP’li isimden gündemi ayağa kaldıracak ilginç bilgi! Kayıtlarını sildiriyorlarmış… Nedeni ağızları açık bıraktı

Ünlü gazeteci Fatih Altaylı, CHP’nin yaptırdığı anket verilerini paylaştı. Ankette AKP’nin sadece üstünlük kurduğu tek yaş grubu 25-45 arası çıktı. Altaylı, ankette bu yaş grubunun büyük bölümünün kamu çalışanı olduğunu söyledi. Gökhan Günaydın ise CHP üyeliklerinde her ay yaklaşık 1500 kişi kaydını sildirdiğini bunun nedeni olarak "Abim kamu görevi için mülakata girecek. Bir akrabam polis olmak için başvuracak. CHP'li görünürse iş bulamayız, işe almazlar." diye olduğunu belirtti.

25-45 YAŞ ARASINDA KAMU DETAYI

Silivri’deki cezaevinde tutuklu olarak bulunan gazeteci Fatih Altaylı, YouTube yayınında gönderdiği mektupta çarpıcı açıklamalarda bulundu. Altaylı, CHP'nin yaptırdığı anketi incelediğini aktardı. 18-25 yaş grubunda CHP AKP'ye 21 puan fark attığını söyleyen Altaylı, “AK Parti'nin CHP'ye üstünlük kurduğu tek yaş grubu 25-45 arası. Burada AK Parti 9 puan önde. Peki kim bunlar? Büyük bölümü kamu çalışanı. AKP döneminde işe girmiş, iş bulmuş kamu çalışanı ya da AK Parti'ye yakın şirketlerin mavi yakalı çalışanları. İktidar değişirse işsiz kalma korkusuyla oy verenler. Toplu sözleşme işte bu kesimleydi” dedi.

ANKETLERDE YAŞLILARDA ÜSTÜNLÜK CHP’DE

55 üzeri yaş grubunda CHP AK Parti'nin 9 puan önünde olduğunu belirten Altaylı, “Anketle ilgili bir başka bilgiyi de paylaşayım. CHP'nin anketi 52 il 650 ilçede toplam 10.532 32 kişiyle yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılmış” ifadelerini kullandı.

“CHP'Lİ GÖRÜNÜRSE İŞ BULAMAYIZ, İŞE ALMAZLAR”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek’in ziyaretinde çok enteresan bir bilgiler verdiğini söyleyen Altaylı, CHP'nin artan üye sayısını konuştuklarını aktardı. Altaylı, yüzde 30 artış yaşanan üye sayılarında neden fazla artış olmadığını Zeybek’e sordu. “Verdiği bilgi ise ilginçti” diyen Altaylı, “Niye daha hızlı artmıyor dedim. Sayıya bakmıyoruz. Önemli olan nitelik, çalışma ve katkı sağlamaları dedi. Verdiği bilgi ise ilginçti. CHP'den her ay yaklaşık 1500 kişi kaydını sildiriyormuş. Merak edip araştırmışlar. Yarıdan fazlası, "Abim kamu görevi için mülakata girecek. Bir akrabam polis olmak için başvuracak. CHP'li görünürse iş bulamayız, işe almazlar." Benzeri gerekçelerle kayıtlarını sildiriyorlarmış” dedi.