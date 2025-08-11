CHP’li isimden gündemi sarsacak saldırı açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, son dönemde gazilere yapılan saldırılara sert tepki gösterdi. Bağcıoğlu, "Onlara uzanan her el, vatanımıza ve değerlerimize uzanır" ifadesini kullandı.

ERGENEKON MAĞDURUNA TAŞLI SALDIRI

Son dönemde gazilere yönelik saldırılarda gözle görülür bir artış yaşanırken son olarak Bursa'nın Burhaniye ilçesine bağlı Dutluca köyünde, Ergenekon kumpası mağdurlarından Oktay Yıldırım köy muhtarı ve beraberindekiler tarafından saldırıya uğradı. Saldırganlar, gazi Yıldırım'ın evine ve arabasına taş ve sopalarla saldırdı.

Gazilere yönelik saldırılara CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, son dönemde arttığından bahsederek duruma tepki gösterdi.

CHP'Lİ BAĞCIOĞLU'NDAN GAZİLERE YÖNELİK SALDIRIYA TEPKİ

Bağcıoğlu, gazilere yönelik saldırıların toplumsal bir sorun haline geldiğini belirterek, "Bu saldırıların sonuna kadar takipçisi olacağız. Hiç kimse bizden, gazilerimize yapılan saldırıları sıradan ve normal olaylarmış gibi görmemizi beklemesin" ifadelerini kullandı.

Gazilere yapılan saldırıların kabul edilemez olduğunu ifade eden Bağcıoğlu, bugüne kadar; Tokat’ın Zile ilçesinde, Denizli’de bir hastanede, Balıkesir’in Dutluca köyünde, Ankara’da benzinlikte, belediye otobüsünde, Samsun’da ve Bursa’da gazilere yönelik artan saldırıların, toplumsal vicdanı derinden yaraladığını belirtti.

"ONLARA UZANAN HER EL, VATANIMIZA VE DEĞERLERİMİZE UZANIR"

Saldırganların ifadelerinin alındıktan sonra serbest bırakılmalarının, toplumdaki cezasızlık algısını güçlendirdiğini belirten Bağcıoğlu, şöyle devam etti:

"Siyasi ve sosyal bölünmeler, bazı kesimlerin gazileri hedef alarak öfkelerini dışa vurmasına neden olmakta, bu ise toplumsal dayanışmayı zedelemekte ve nefret söylemini körüklemektedir.

Ziyaretlerimizde sohbet imkanı bulduğumuz gazilerimiz, yaralandıklarında vatanın dört bir yanına bıraktıkları uzuvlarının acısından çok, 'Bana ne senin gaziliğinden? Gaziysen bana mı gazi oldun? Paranı almadın mı?' gibi sözlerin kendilerini daha derinden yaraladığını ifade etmektedir. Yetkili kurumların ve toplumun bazı kesimlerinin bu saldırılara karşı yeterince tepki göstermemesi, çürümeyi büyütmektedir.

Sessizlik, suçluları cesaretlendirirken gazilerimizin yalnızlaşmasına yol açmaktadır. Gazilerimiz yaşayan anıtlarımız, şehitlerimiz ise toprak altındaki ulu köklerimizdir. Onlara uzanan her el, vatanımıza ve değerlerimize uzanır.

Bu alçakça eylemleri kınıyor, devletin ilgili kurumlarını bu çürümeye karşı acilen harekete geçmeye ve gazilerimizin onurunu korumaya davet ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu saldırıların sonuna kadar takipçisi olacağız. Hiç kimse bizden, gazilerimize yapılan saldırıları sıradan ve normal olaylarmış gibi görmemizi beklemesin."