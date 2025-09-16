CHP'li isimden Kılıçdaroğlu'na tepki! Canlı yayında açıkladı: 'Onun için oy toplayanlar...'

CHP'li belediyelere operasyonlar sürerken, CHP kurultay davasının dün 24 Ekim'e ertelenmesi gündemdeki yerini koruyor. CHP'liler CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na böyle bir dönemde sessiz kaldığı için tepkili.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Kemal Kılıçdaroğlu’na "Onun için oy toplayanlar gaz bombaları altında mücadele ederken konuşmadı, bu durum beni kahretti" diyerek tepki gösterdi.

Halk TV canlı yayında konuşan Başarır, Kılıçdaroğlu'na kırgın olduğunu belirterek "Ben Genel Başkanımdan bir açıklama beklerdim" dedi.

"ONUN İÇİN OY TOPLAYANLAR..."

Kılıçdaroğlu'na 'Ona oy toplayanlar gaz yerken konuşmadı' diyerek sitem eden Başarır'ın açıklamarından önemli başlıklar şöyle

"İKİ ŞEYE ÇOK KIRILDIM..."

"Ben iki şeye çok kırıldığımı söyledim. Bir, biz yaklaşık böyle de bir alandı İstanbul il binamızın alanı. 1500 kişiydik. 700 tane kadın kollarından üyemiz vardı. 13 yıl boyunca onlar bizle sokakta, çarşıda broşür dağıttı, Kemal Bey'e bizlere oy istedi, emek verdi, aç kaldı, akşam çocuklarına yemek yapmadı seçim dönemlerinde. Ben onların çığlıklarını duyduğumda, onlar darp edildiğinde, onlar gaz yediğinde ben kahroldum. Ben Genel Başkanımdan bir açıklama beklerdim: "Polis, orayı terk et!" demedi. Bu beni çok üzdü."

"'PARTİME KAYYUM ATANAMAZ' DEMESİNİ BEKLERDİM"

Kılıçdaroğlu'nun CHP 38. Olağan Kurultayı hakkındaki dava sürecinde de sessiz kaldığını belirten Başarır'ın "Türkiye'yi yerle bir eden bu kararların karşısındayım. Adalet yürüyüşünü ben bu yüzden yaptım. AK Parti'nin yarattığı bu yargının kararıyla benim partime ne ben, ne bir başkası kayyum atanamaz. Bunu kabul edecek kim olursa olsun bu partinin alnını karıştırırım. Ben bunu bekledim. Ben bunu bekledim. Beklemek de benim en doğal hakkım. Biz bir suç işlemedik. Ama olmadı, Kemal Bey bu açıklamaları yapmadı." değerlendirmesi dikkat çekti.

Öte yandan Kılıçdaoğlu'nun dün görülen, 'mutlak mutlan' kararı çıkması olası olan kurultay davasına da katılmayacak evinden takip etmesi dikkat çekti.

