CHP’li isimden korkutan Muhittin Böcek açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret etti. Yaptığı ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Başarır, Böcek'in gayet iyi ve güçlü olduğunu ifade ederek zayıf ve güçsüz olan şeyin adalet olduğunu ifade etti.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Böcek’in hiçbir şekilde dahli olmadığı bir olayla ilgili bir süreç yürüttüğünü belirten Başarır, "Söz konusu oğlunun satın almış olduğu bir daire. Buradan Antalya ve Türkiye'ye bir durumu belirtmek isterim. Sayın Böcek ailesi, 12 dönüm arazisini Milli Eğitim Bakanlığına bağışladı. Bugün Muhittin Böcek Anadolu Lisesi bin 800 okul içerisinde 1'inci. Peki, bir daire ile ilgili algı yapan yargı ve bazı arkadaşlara Antalya'da seslenmek isterim. 12 dönüm arazisini Milli Eğitim Bakanlığına bağışlamasaydı, kentsel dönüşümle ilgili herhangi bir müteahhite verseydi bugün 400 daire alıyordu Sayın Muhittin Böcek” dedi.

“HER AN BİR NEFES SIKINTISI GEÇİRİP YAŞAMINI YİTİREBİLİR"

Böcek’in sağlık durumu hakkında da konuşan Başarır, “Bakın, ikinci bir durum, 108 gün tedavi gören, entübe edilen yaklaşık olarak bir ay ciğeri dışarıda yaşayan bir belediye başkanı. Bugün 14 tane ilaç alıyor. Üç kez hastaneye gitti. Ağır bir antibiyotik tedavisi uygulamak durumundalar. Maalesef ki 14 ilaç kullandığı için bunu alamıyor. Ama buna rağmen hala tahliye kararı verilmiyor. Sayın Muhittin Böcek, Kovid sürecinde ağır bir rahatsızlık geçirdiği için bugün her an bir nefes sıkıntısı geçirip, Allah korusun ama yaşamını yitirebilir. İnsan yaşamından daha kutsal bir şey yok” dedi.