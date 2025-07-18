CHP'li isimden kritik mesaj! "İktidar artık gidici"

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi yarın Trabzon'da Atatürk Alanı Meydanpark'ta yapılacak.

Miting öncesi değerlendirmelerde bulunan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, “İktidar yandaşları ne kadar meseleyi çarpıtmaya çalışsalar da doğruluk güneş gibidir, bütün milletimiz hakikati görüyor. Bu tamamen bir siyasi operasyon süreci, iktidar artık gidici” şeklinde konuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasından sonraki süreç için CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e de övgülerde bulunan Kaya, Dilek İmamoğlu’nun da katılacağı miting için Trabzon halkına çağrıda bulundu.

Kaya değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

"Özgür Özel, Bu haksız, hukuksuz operasyonlar yapıldığı günden beri gecesini gündüzüne katarak, belki de günde iki saat uyku uyuyarak müthiş bir liderlik örneği gösteriyor. Türkiye’yi karış karış dolaşıyor ve yapılan haksızlığı en yüksek sesle cesaratle ve çok büyük bir vefa örneği ile bütün Türkiye’ye anlatmaya çalışıyor. Allah ayağını taşa değdirmesin inanın genel başkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Müthiş bir gayret gösteriyor ve bütün Türkiye’ye olan biteni en doğru, en yalın şekliyle anlatmaya çalışıyor. Yarın da genel başkanımız şehrimizi şereflendirecek.

DİLEK İMAMOĞLU ÖZGÜR ÖZEL’E EŞLİK EDECEK

Ayrıca genel başkanımıza, Cumhurbaşkanı adayımız kıymetli Ekrem İmamoğlu başkanımızın değerli eşleri Dilek İmamoğlu hanımefendi eşlik edecekler. Dolayısıyla yarın Trabzon’umuzda çok değerli konuklarımız olacak. Değerli konuklarımızı Trabzon olarak en güzel şekilde ağırlayacağız. Adalet arayan, yapılan bu haksızlıkları asla kabul etmeyen büyük bir kitleyle Trabzon’dan bütün Türkiye’ye çok gür bir şekilde sesimizi çıkarmış olacağız. Ben tarihi bir kalabalık olacağını gözlemliyorum çünkü sokakta küçücük çocukkardan yaşlı dedelere ninelere kadar Genel Başkanımız Özgür Özel’in gelişini ve yarın ki mitingi bekliyor. Tranzon buna hazır durumda, tarihi bir mitinge imza atacağız.

‘İKTİDAR UZATMALARI OYNUYOR’

Toplum meseleyi doğru algılamış. İktidar, iktidar yandaşları ne kadar meseleyi çarpıtmaya çalışsalar da doğruluk güneş gibidir, bütün milletimiz hakikati görüyor. Bu tamamen bir siyasi operasyon süreci, iktidar artık gidici. İktidar uzatmaları oynuyor. Bunu bütün milletimiz görüyor. Dolayısıyla maçlardan biliriz, uzatma anları hep sıkıntılı olur. Iktidar da bunu topluma ve CHP’ye yansıtıyor.

‘MÜCADELEMİZİ SON ANA KADAR SÜRDÜRECEĞİZ’

CHP’li belediyeleri Sayın Cumhurbaşkanının talimatıyla bir silkeleme operasyonu yapıldı. Gelirlerimiz kesildi, bir sürü imkan ve olanaktan mahrum bırakıldık ama CHP’li belediyeler bunları bahane etmedi hizmet üretmeye devam etti. Vatandaşla arasındaki bağı güçlendirmeye, sosyal belediyecilik yapmaya devam etti. Birbirinden öenli işler devam etti. İktidar baktı ki bütün engellemelerine rağman bütün belediye başkanları çok çalışıyor, halkın gönlünde taht kurmuşlar ve CHP iktidara doğlu gidiyor.mecburen bu sefer bizi hedef yaptı, dün hain dediği insanlara kucak açtı. Şimdi hedefe bizi koydu. Ama ne yaparlarsa yapsınlar biz Mustafa Kemal Atatürk’ün yol arkadaşları olarak, Mustafa Kemal Atatürk’ün kararlığıyla mücadelemizi son ana kadar devam ettireceğiz. Ve bu ülkeyi özlediği yarınlara kavuşturacağız.

TRABZONLULARA DAVET

Trabzon ve Ortahisarlılara seslenen Kaya, son olarak şunları söyledi:

“Bütün Trabzonlu hemşerilerime hatta Karadeniz Bölgesi'ndeki adalet arayışı yapan bütün hemşerilerimi yarınki mitingimize davet ediyorum. Orada gücümüze güç katmaya davet ediyorum. Sayın Dilek İmamoğlu’nu Sayın Genel Başkanımızı dinlemeye davet ediyorum.”