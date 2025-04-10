CHP'li isimden Meclis'te çok konuşulacak hareket! Öyle bir şey yaptı ki...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Karabük milletvekili Cevdet Akay, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada 19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası Anayasal hak ve özgürlüklerini kullandıkları için 299 öğrencinin tutuklu olarak yargılandığını belirtti.

Akay, tutuklu öğrencilerin metrelik listesini Meclis’te açarken, konuşmasının ardından Adalet Bakanlığı’nın önüne giderek Meclis'te açtığı listeyi bakanlığın önüne astı.

"HUKUK OLMADAN EKONOMİ OLMAZ"

Akay, Meclis’teki konuşmasının devamında Türk ekonomisinin hukuk sistemine bağlı olduğunu belirterek, “Ekonomik göstergelerin her geçen gün aşağı doğru inmesinin temelinde, yaratılan bu çarpık sistem yatmaktadır. 2008 yılından bu yana hukukun üstünlüğü endekslerinde ülkemizi şarampolden aşağı yuvarlayan, demokrasiyi tarumar eden iktidarınız ekonomiyi nasıl düzeltecek? Hukuk olmadan ekonomi olmaz, demokrasi olmadan ekonomi düzelmez, yabancı yatırımcı hiç gelmez. Bugün bu durumda olmamızın sebebi, bize yaşattığınız hukuk dışı antidemokratik uygulamalardır. Buradan bir kez daha çağrıda bulunuyoruz: demokratik haklarını kullandıkları için tutuklanan öğrencileri derhal serbest bırakın. Bu utanç tablosunu Adalet Bakanlığı'na da asacağım. Belki yüzleri kızarır ve hukuk kurallarını işletirler" ifadelerini kullandı.

LİSTEYİ ADALET BAKANLIĞI’NIN ÖNÜNE ASTI

Akay, Meclis'teki konuşmasından sonra, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın dün protestolara katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan gençlerin eğitim haklarını savunmak için bireysel eylem yaptığı Adalet Bakanlığı'nın önüne gitti. Akay, Meclis'te açtığı listeyi bakanlığın önüne astı.