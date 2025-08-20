CHP'li isimden o partiye yaylım ateşi!

Kaya, sosyal medya hesabından HÜDA PAR'ın "Çıplaklık ve teşhir, özgürlük ya da çağdaşlık kisvesi altında pazarlanmakta; özellikle kadın bedeni metalaştırılarak kapitalist piyasanın cazip bir ürünü haline getirilmektedir. Oysa bir toplumu ayakta tutan en önemli unsurlardan biri mahremiyet ve iffet bilincidir... Bu gidişata karşı toplumda kanaatkârlık ve kaynakları verimli kullanma bilincini güçlendiren ve mahremiyetin değerini yeniden öğreten politikaların hayata geçirilmesi zorunludur." şeklindeki açıklamasını eleştirdi.

Kaya tepkisini şu ifadelerle gösterdi:

"HÜDA PAR’ın bu mesnetsiz, ayrıştırıcı, kadınlara yönelik nefreti körükleyen açıklamasının neresinden tutulur ki? Bu açıklamanın içinde insan olmak da, anayasa da, bilgi de, inanca saygı da yok. İyi ki kadınlar ne yapmak istediğini biliyor; birbirlerine saygı duyuyorlar. HÜDA PAR, bu gelişmeleri yakalayamamış ne yazık ki! Onun için bu açıklama çok anlamsız. İşte onun için biz biliyoruz ki, bu açıklamayla esas dertleri toplumun işleyişiyle ilgilidir: toplumun değerlerini ortadan kaldırmak, biat kültürünü sağlamlaştırmak, dini istedikleri gibi kadın bedenine dair politikalara alet etmek ve bu yaşanılan ortamı da fırsat bilmektir.

Bu toplumda kadın bedeni üzerinden toplumu şekillendirmeye çok istekli ve meraklılar. Soruyoruz: Neden kadın cinayetlerinden hiç bahsetmiyorsunuz? Narin öldürüleli 1 yıl oldu ve daha birçok çocuklara dair yaşanan vahşetler konusunda neredesiniz? Neden sesiniz çıkmıyor Ülkede cinsel ilişkiyi reddettiği için kadınlar öldürülürken ve bu durum tahrikten sayıp katillere indirim verilirken, bununla ilgili neden açıklama yapmıyorsunuz da kadınların ne giydikleriyle ilgileniyorsunuz? Beyler, kişi kendi gibi bilir işi. İbadetin bile torpille olduğu bu ülkede dertleri ahlak ya da din değil.

Bizim için öncelik anayasa ve laikliktir. Kadın mücadelesinin yayılıyor olmasından çekiniyorlar. Bu ülkenin kadınlarına güveniyorum ve sesleniyorum: Bu safsataları duymayın. Bedenimiz bizimdir. Kadınlar, HÜDA PAR’ın söylemlerini zaten duymamaktadır. Onların Ortaçağ zihniyetine hiçbir kadın alet olmayacaktır. Sorun kadınlarda değil; sizin, erkek egemen anlayışın namus algısındadır. Sizin çürümüş zihniyetinizdedir.

Değişecek olan biz değil, sizsiniz! Size ne kadınların bedeninden, size ne yaşamından, size ne bizden!"