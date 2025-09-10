CHP'li isimden olay olacak 'tanık' iddiası! 31 kişilik listenin tamamı paylaşıldı...

CHP'li Murat Emir, Gürsel Tekin'in polise verdiği 31 kişilik listeyi paylaşırken, liste içerisinde kurultay davası tanıkları olduğunu iddia etti.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, Sarıyer’deki eski il başkanlığı binasına girmesine “izin verdiği” 31 kişilik listeyi polislere teslim edildi. Bu listenin dışında kalan isimlerin binaya girişi ise tamamen yasaklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne Zeki Şen, Erkan Narsap ve Ferhat İşçimen imzasıyla verilen 31 kişilik “izin listesini” CHP’li Murat Emir, 31 kişilik listeyi basına verdi.

Emir listeye dair, “Kayyumun verdiği liste elimizde. Kayyum, “Bu liste dışındakileri almayınız” diyor. Senin böyle bir yetkin yok” şeklinde tepki gösterdi. Emir'e göre bu kişiler 'Sarayın CHP içerisindeki aparatları" olarak tanımlandı.

"LİSTEDE İFTİRACI SÜLEYMAN BAYRAKTUTAN DA VAR"

Emir, binaya giriş izni olanlar arasında kurultay davası tanıkları olduğunu söylerken, “Bu listede Süleyman Bayraktutan var. Süleyman Bayraktutan'ın da yine İl kongremizle ilgili iftiralarını görüyoruz. Yani kirli bir ekip ilk günden beri iftiralar atıyorlar. Soruşturma dosyalarına ifadeler veriyorlar ve şimdi de binaya girecek 30 kişiden birisi seçilmişler” ifadelerini kullandı.

