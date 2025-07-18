CHP’li isimden ortalığı birbirine katacak iddia!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, "Çok iddialı bir şey söylüyorum" ifadesini kullanarak bazı milletvekillerinin özellikle CHP'li vekillerin teknik ve fiziki takibe alındığı yönünde kendilerine bilgiler geldiğini iddia etti.

"BİR MİLLETVEKİLİ SORUŞTURMA KAPSAMINDA TEKNİK VE FİZİKİ TAKİBE ALINABİLİR Mİ?"

Halk TV’de yayınlanan programa konuk olan Karabat, "Toroslarla birlikte o dönem telekulak skandallarını tartıştık. Devletin üst düzey bürokratlarının, iş adamlarının, dinlendiğine dair konular tartıştık. Ben size buradan bir soru sorayım. Bize gelen başka bir iddia var. Savcılık buraya bir yoğunlaşsın. Bir milletvekili soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takibe alınabilir mi? Şimdi bize gelen bilgiler bazı milletvekillerinin özellikle CHP milletvekillerinin teknik ve fizike takibe alındığı yönünde. Çok iddialı bir şey söylüyorum" dedi.

"Bir milletvekili soruşturulması özel kurallara tabi, dokunulmazlığı var” diyen Karabat, “Suçüstü hali olmadığı zaman o ayrı bir haldir. Milletvekili teknik ve fiziki takibe uğratılamaz. Çok iddialı bir şey söylüyorum" ifadesini kullandı.