CHP’li isimden ortalığı karıştıracak Ali Yerlikaya iddiası! Belgelerle anlattı

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, CHP’li ve DEM Parti’li belediyelere kayyım atayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın Kars Belediyesi ile ilgili iddiaları soruşturmak isteyen savcılığa verilen yanıtı Meclis’te anlattı.

İnan Akgün Alp “Muhalefet Belediyelerine kayyum atamakta kural tanımayan İçişleri Bakanı hangi Belediye Başkanı hakkındaki yolsuzluk iddiası hakkında soruşturma izni vermedi?” diye sorarak, “Sağlık Bakanı, 2025 yatırım Programında iptal edilen ihaleye ne kadar kaynak ayırdı?” sözleriyle iki olayı belgeleriyle anlattı.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Kars Belediyesi ile ilgili şunları anlattı:

“Sayın milletvekilleri, Kars'ta cereyan eden iki hadise üzerinden 2 bakanın nasıl güvenimizi kaybettiğini belgeleriyle ispat etmeye çalışacağım. Düşünün ki bir İçişleri Bakanı var, muhalefetin belediyelerine daha haklarında kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmadan kayyum atıyor; bizim belediyelerimize de atadı, DEM PARTİ'nin belediyelerine de atadı fakat mesele hırsızlık ve yolsuzluk olunca, Sayın Bakan bakın nasıl bir tavır göstermiş. Değerli milletvekilleri, bu resmi ben geçen sene size göstermiştim; bu, mülkiyeti Kars Belediyesine ait "Aynalı Köşk" olarak bilinen tarihî bir binadır, bugünkü değeri 100 milyon liranın üzerindedir.

“100 MİLYON LİRALIK MÜLKÜ 1 MİLYON 600 BİN LİRAYA SATTIRDI”

Bu mülkü, Kars'ın önceki belediye başkanı, olmayan bir borçtan kaynaklanan bir temlik üzerine 1 milyon 600 bin liraya icra vasıtasıyla sattırmıştır; 100 milyon liralık mülkü 1 milyon 600 bin liraya. İcra devam ederken bu borcu ödemek aklına gelmemiştir, 300 katı bütçesi varken 1 milyon 600 bin liralık borcu ödeyip bu mülkü icradan kurtarmamıştır. Bu mülk tescilli bir kültür varlığı olmasına rağmen kültür tabiat koruma kurulundan yazıyı almadığı için icrayı durdurmamıştır ve dikkat edin, borca itiraz dahi etmemiştir; sadece 1 milyon 630 bin lira üzerinden yapılan takipte 30 bin liralık faize itiraz etmiş, 1 milyon 600 bin liralık borcu kesinleştirmiştir ve bu mülk değerinin yüzde 1'ine satıldı.

Ben geçen sene bunu dile getirdim, peşini bırakmadım, Kars'a gittim, savcılığa suç duyurusunda bulundum ve bu Belediye Başkanının yargılanmasını talep ettim. Belediye Başkanının yargılanabilmesi için İçişleri Bakanının izin vermesi lazım, savcılık bütün delilleri de ibraz ederek İçişleri Bakanından bu Belediye Başkanı hakkında soruşturma izni verdi ve bizim belediyelerimize, muhalefetin belediyelerine soruşturma iznini dahi beklemeden kayyum atayan İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya geçen hafta bu kararı verdi; soruşturma izni verilmemesine dair karar. İçişleri Bakanı yolsuzlukla ve hırsızlıkla itham edilen Belediye Başkanını korumuştur; işte, delil, kendi kararı.

Sakın yanlış anlamayın, bu Belediye Başkanını Sayın Devlet Bahçeli yolsuzluk yaptığı iddiasıyla kendi partisinden istifaya zorlamıştı zamanında; ya Devlet Bahçeli doğru söyledi o gün ya İçişleri Bakanı. İçişleri Bakanı seni uyarıyoruz, sen hırsızı ve yolsuzu kolladın ve bizim güvenimizi kaybettin.”

"FESHETTİM" DEDİĞİ HASTANE İÇİN 4 MİLYAR 511 MİLYON 300 BİN LİRA KAYNAK AYIRMIŞ

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile ilgili ise şunları anlattı:

“İkinci Bakan, Sağlık Bakanıdır, yine Kars'taki bir hadise üzerinden bu Sağlık Bakanını anlatacağım. Buraya geldi, milletin vekillerine parmak salladı, bak, kendisini yapmış. Kars 500 yataklı devlet hastanesinin temelini attılar, 2 Mayıs 2023, seçime on iki gün kalmıştı, seçimi kaybetme korkusuyla geldiler, bir çukur kazdılar. Bakın, dönemin Sağlık Bakan Yardımcısı temel atma töreninde ne diyor? "Bölge hastanemizin gerçekten iyi planlanmış, iyi düşünülmüş, geleceği görerek adım atılmış bir yatırım olduğunu hep beraber idrak edeceğiz." Aradan bir yıl geçti, bu devlet hastanesinde hiçbir gelişme olmayınca ben Sağlık Bakanına yanıtlaması istemiyle bir önerge verdim. Bu hastanenin akıbeti ne oldu, bize açıkla dedim. Sağlık Bakanı cevap vermiş; ibreti alemdir: "Bizim o gün yaptığımız işlem temel atma işlemi değildi, yer teslimi organizasyonuydu." diyor. Yalana bak, yalan söylüyorsun ve ekliyor: "Bu hastanenin ihalesini biz 10'uncu ayın 9'unda feshettik ve uhdesinde birden fazla hastane ihalesi olan bu müteahhidin tüm ihalelerini feshettik." diyor çünkü aynı müteahhide seçimden bir hafta önce, on gün önce Türkiye'nin dört bir yanında böyle sahte temeller attırmışlardı ve sonradan "Bu ihaleleri feshettik." diye de ikrar ediyor.

Bak şimdi, öyle bir şey ispat edeceğim ki hem bu Bakanın kamu kaynaklarını nasıl kullandığını ve hem de 2025 bütçesine nasıl sahte belgelerle kaynak aktardığını ispat edeceğim. Madem siz yenidoğanda Bakanı korudunuz, gel, şimdi hırsızlıkta da koru; işte delil işte belge. Bak şimdi, bu hastaneye 2024 yılı bütçesinden 5 milyar 35 milyon lira bütçe ayırmıştı bu Bakan, oysa ihalenin bedeli 1 milyar 825 milyon liraydı. "Feshettim" dediği ihaleye 2025 yılı bütçesinden tekrar kaynak ayırmış biliyor musunuz sayın milletvekilleri. Bu yılın, 2025 yılının yatırım programından okuyorum, "Feshettim" dediği, önergeyle bana feshettiğini söylediği hastane için tekrardan 4 milyar 511 milyon 300 bin lira kaynak ayırmıştır.

Sayın Bakan, herkesin gözünün içine baka baka kamu kaynağını heba etmiştir ve bu nedenle güvenimizi kaybetmiştir. Her iki Bakanı da milletimize şikâyet ediyorum.”