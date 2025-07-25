CHP'li isimden tedirgin eden açıklama: 2002'de yüzde 36,6 iken, 2024'te yüzde 65,7'ye fırladı

CHP’li Akkuş İlgezdi, "Büyükşehirlerde yaşayan sabit gelirli memurlar, emekliler, küçük işletme sahipleri ve hizmet sektörü çalışanlar ne sosyal yardımlara erişebiliyor ne de yaşam maliyetlerine dayanabiliyor. Bu insanlar yoksulluk sınırının altında değilmiş gibi gösteriliyor ama reel alım güçleri çökmüş durumda. Çocuklarının beslenmesinden kronik hastaların tedavisine kadar her şeyde kriz yaşıyorlar” ifadelerini kullandı.

"HALKIMIZIN ÖNEMLİ BİR KISMI SOSYAL YARDIMLARIN DIŞINDA BIRAKILIYOR"

Dr. Akkuş İlgezdi, temel ihtiyaçlara ulaşımın zorlaştığına dikkat çekti ve şu sözlerle devam etti:

“Fakirleşmenin boyutunu göstermesi için sadece elektrik fiyatlarına bakmamız yeterli. Son bir yılda Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ortalama yüzde 1,2 artan elektrik fiyatları, Türkiye'de yüzde 86 arttı. Yurttaşlarımız topyekun yoksullaştırılıyor ancak, halkımızın önemli bir kısmı sosyal yardımların dışında bırakılıyor çünkü sistem bu insanları ‘yoksul’ saymıyor. Ama bu insanlar artık ay sonunu getiremiyor. Görünmeyen ama gerçek bir yoksullukla karşı karşıyayız. Mevcut yoksulluk kriterlerinin güncellenmiyor, gelir tespiti sistemleri yetersiz kalıyor ve sosyal politika üretiminde veri şeffaflığı bulunmuyor. Ne ölçüyoruz belli değil, neye göre yardım yapılıyor bilinmiyor. Devlet, bu milyonları tanımlamadan hiçbir politika geliştiremez."

"SOSYAL DESTEKLER AZALIRKEN, GARANTİ ÖDEMELERİ HIZ KESMEDEN ARTIYOR"

CHP’li Dr. Akkuş İlgezdi, ekonomik krizin sebebinin Ak Parti olduğunu ve Ak Parti'nin tasarruf genelgeleri ile yoksula aktarması gereken payları azalttığını ifade etti. İlgezdi, “Yoksul olduğu halde sosyal yardım alamayan yurttaşlarımız geçim derdi ile boğuşurken, 2024'te döviz garantili köprü, otoyol ve şehir hastanelerine toplam 150 milyar garanti ödemesi yapıldı. Tasarruf adı altında sosyal destekler azalırken, garanti ödemeleri hız kesmeden artıyor. Üstelik bu garanti ödemeleri de yine yoksul haklın sırtından dolaylı vergilerle ödeyerek, yoksulu daha da yoksul hale getiriyorlar. Bunun kanıtı çok acı bir oran. Ülkemizde dolaylı vergilerin, toplam vergi gelirleri içindeki payı yüzde 65, bu oran AB ülkelerinde ortalama yüzde 33. AB’nin yarısından az ücretlerle çalışırken AB’nin iki katı dolaylı vergi ödeyerek yandaşlara para aktarıyoruz!” diyerek mevcut duruma tepkisini gösterdi.