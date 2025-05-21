CHP'li isimden THY'yi sarsacak açıklamalar!

Düzenleme: Kaynak: ANKA
CHP'li isimden THY'yi sarsacak açıklamalar!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu’na yapılan son atamaları sert sözlerle eleştirdi. Karasu, THY Yönetim Kurulu’na atanan Özgül Özkan Yavuz ve Gülden Nacar’ın siyasi geçmişlerine ve KADEM ile olan bağlantılarına dikkat çekti.

Karasu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Haydarpaşa'nın Gar vasfını bitirmeyi 31 Mart 2019'da proje olarak öne süren, yerel seçimde AKP'nin Kadıköy Belediye Başkan adayı da olan ama kazanamayınca Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanan Özgül Özkan Yavuz ve AKP'nin İstanbul Dış İlişkiler Başkanlığı da yapmış Gülden Nacar, bugün THY'nin yeni Yönetim Kurulu üyeleri oldu.

Ortak özellikleri, Erdoğan ailesinin idaresindeki KADEM'in mütevelli heyetinden olmaları. Binlerce lira maaş ve yılda 4 kez ikramiye alacaklar! Tabi, bu sadece THY’den aldıkları huzur hakkı. AKP ve Erdoğan tipi liyakat, sadece eş dosttan ibarettir." ifadelerini kullandı.

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