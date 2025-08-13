CHP’li isimden Türkiye’yi ayağa kaldıracak yargı iddiası: AKP'den üst düzey birinin ilişkileri ortaya çıkacak

Ali Mahir Başarır son zamanlarda yargıda yaşanan krize dair gündemi sallayacak çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi. Başarır, “herkesin tanıdığı bir isim” diyerek, yakın zamanda AKP'de görev yapmış bir ismin savcıyla ilişkilerinin yazışmalarının ortaya çıkarılacağını iddia etti.

ÖZEL’DEN İBB BORSASI İDDİASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tuzla'da düzenlen mitingde yaptığı konuşmada "Bir savcı ve avukat çetesinin, tutuklularla görüşüp, 'Şu ifadeyi vereceksin, şu kadar para vereceksin' diyerek İBB Borsası kurduğunu Türkiye'ye ilan ediyorum. Avukat Mehmet Yıldırım! Ses kaydı elimde, WhatsApp kaydı elimde. Kanıtları HSK ve Barolar Birliği'ne vereceğiz, şikayet edeceğiz" iddiasında bulunmuştu. Ardından Avukat Mehmet Yıldırım, tutuklanmış daha sonra ev hapsi kararıyla serbest bırakılmıştı.

SUSURLUK OLAYI: AKP'DE GÖREV YAPMIŞ BİR İSMİN İLİŞKİLERİ ORTAYA ÇIKACAK

SÖZCÜ TV programcısı İpek Özbey'in sunduğu Nokta Atışı programına konuk olan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır son zamanlarda yargıda yaşanan krize dair gündemi sarsacak yeni bilgileri paylaştı. Başarır, yargıda Susurluk olayı patladığını iddia ederek, “Bir avukat gözaltına alınıyor. Ne çıkıyor. Bir savcıyla yazışmaları çıkıyor. Bir kaç güne kadar AKP'de görev yapmış bir ismin ilişkileri ortaya çıkacak. AKP'nin üst düzey isimlerinden birinin göreceksiniz. Geçmiş dönem görev yapan herkesin tanıdığı şahsın ilişkileri çıkacak. bir ya da iki gün içerisinde belki sayın Özgür Özel belki de başka bir arkadaşımız açıklayacak. Aynı Mehmet Yıldırım gibi belki de daha vahim şeyler çıkacak. Bu dosyadaki her şeyin delillerin itirafçıların düzmece olduğu birilerinin bu işten zenginleşmek istediği bunu yargının belli odakları ile beraber yaptığı ortaya çıkacak” ifadelerini kullandı.

“YARGIYI TEMİZLEMEK ZORUNDAYIZ”

Mehmet Yıldırım vakası Susurluk kazası gibi bir olay olduğunu iddia eden Başarır, “Bu savcı neden iddianame hazırlayamıyor. Çünkü iddianame hazırlandığı mahkeme kabul etti. Ne olacak gizlilik kararı kalkacak. O zaman da itirafçılar ortaya çıkacak. İfadelerin nasıl alındığı ortaya çıkacak. Sayın Bahçeli veya bizler eğer gerçekten bu ülkeyi seviyorsak yargıyı temizlemek zorundayız” dedi.