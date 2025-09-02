Nagehan Alçı'dan flaş çağrı! Canlı yayında açıkladı

İktidara yakın gazeteci Nagehan Alçı, İBB davalarının televizyondan canlı yayınlanması gerektiğini söyledi.

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB soruşturmasının televizyonlarda canlı yayınlanması gerektiğini söylemesinin yankıları devam ederken, iktidara yakın gazeteci Nagehan Alçı'dan da dikkat çeken bir açıklama geldi. Alçı da davaların televizyondan canlı yayınlanması gerektiğini söyledi. Alçı, "Bu durum yargıya güvenin pekişmesi için önemli olur" diyerek yasal düzenleme çağrısı da yaptı.

"YARGIYA GÜVENİN PEKİŞMESİ İÇİN ÖNEMLİ"

Nagehan Alçı, davaların kamuoyuna açık bir şekilde televizyondan yayınlanması gerektiğini ifade ederek "Davaların canlı olarak verilmesi, insanların yargıya güveninin pekişmesi, adaletin yerine geldiği duygusunun oluşması için sağlıklı olur. Canlı yayın için yasal düzenleme yapılmalı." dedi.

Öte yandan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de "İBB davaları TRT’de canlı yayınlansın" çağrısını dile getirmiş; MHP lideri Devlet Bahçeli'den destek gelmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Sayın Bahçeli böyle bir şey kullandıysa gayet güzel bir takdirdir, hayırlı olur" ifadelerini kullanmıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB davasının TRT'de yayınlanması konusunda toplu TBMM'ye atmıştı.

