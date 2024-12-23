CHP'li İzmir Belediye Başkanı AKP'ye mi geçiyor? Açıklama yapıldı

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CHP'li İzmir Belediye Başkanı AKP'ye mi geçiyor? Açıklama yapıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'den ayrılarak AKP'ye geçeceğine dair ortaya atılan iddialara sert yanıt verdi. Tugay, yapılan haber için "Döneklik başkalarına, onurlu mücadeleye devam etmek bizde" ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklama CHP’den ayrılacağına yönelik çıkan haberlere tepki gösterdi.

AKP'YE KATILACAK İDDİASI

Kulis bilgilerine dayandırılarak geçilen haberde Cemil Tugay’ın CHP’den istifa etmeye hazırlandığı ve AKP’ye katılacağı iddia edilmişti.

Son dönemde İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Körfezi’ndeki kirlilik iddiaları sebebiyle AKP’li isimler tarafından sıkça eleştirilmişti.

TUGAY İDDİALARI YALANLADI

Tugay, "Bugüne kadar her türlü iftirayı attılar da bu kadar saçma sapanına ilk defa denk geldim. Böyle bir şeyi ortaya atanın da, akılları sıra algı yapmaya çalışanların da aklına şaşarım. Dün olduğu gibi bugün de yarın da Cumhuriyet Halk Partimizin altı oku ışığı altında, Cumhuriyet değerlerini, demokrasiyi, adaleti, laikliği son nefesime kadar savunmaya devam edeceğim. Döneklik başkalarına, onurla mücadeleye devam etmek bize..” ifadelerini kullandı.

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