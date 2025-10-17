CHP İzmir İl Kadın Kolları, 17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü kapsamında “Boş tencereni al sen de gel" eylemi düzenledi. Basın açıklaması gerçekleştiren kadınlar, “Kadın ayağa kalkarsa Türkiye ayağa kalkar” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Kadın Kolları, 17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü dolayısıyla “Boş Tencere Yüzyılı Eylemi” gerçekleştirdi. CHP İzmir İl Başkanlığı önünde toplanan kadınlar, ellerinde boş tencere ve tavalarla ses çıkararak yoksulluğu protesto etti. “Emek var ekmek yok”, “AKP’den hesabı kadınlar soracak”, “Sarayda lüks sofrada yokluk” sloganları atan kadınlar, İl Başkanlığı önünden Kültürpark’a yürüdü. Basın açıklamasını CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun yaptı.

17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü’nün bir takvim yaprağından ibaret olmadığını belirten Kurun, “Milyonlarca insanın açlığına, işsizliğine, çaresizliğine karşı yükselen bir itirazdır. Bugün, 'Yeter artık' deme günüdür! Bu ülkede artık yoksulluk sadece cebimizde değil, umutlarımızda. Çocuklar yatağa aç giriyor, kadınlar pazardan eli boş dönüyor, emekliler bir ömür çalıştıktan sonra kuru ekmeğe muhtaç ediliyor. Gençler geleceğe değil, yurt ve burs kuyruklarına bakıyor. Bu tablo bir kader değil, 23 yıldır iktidarda olan AKP'nin iflas etmiş düzeninin sonucudur! İktidar, yoksulluğu bitirmek yerine yönetmeyi seçti. Sosyal yardımları hak değil, lütuf gibi sundu. İnsanı muhtaç bırakan yardım düzeniyle halkı susturmaya çalıştı" ifadelerine yer verdi.

“Bu artık bir ekonomik kriz değil; iktidarın planlı tercihinin sonucudur”

Bu sistemin en ağır yükünün yine kadınlara yüklendiğini dile getiren Kurun, “Çünkü bu ülkede yoksulluğun bile cinsiyeti var. Kadınlar hem evde hem işte görünmeyen emekle sömürülüyor, kreş yokluğunda işinden oluyor, güvencesizliğe mahkûm ediliyor. TÜİK'in verilerine göre 2025 yılında kadınların iş gücüne katılım oranı sadece yüzde 36,8. Ama sahada, pazarda, tarlada, evde bu oranların çok ötesinde bir kadın emeği var. Ancak görünmüyor, görünmez kılınıyor! Çünkü bu düzen, kadının emeğini istatistiklerde bile saymıyor! Bugün Türkiye'de tablo çok açık: Nüfusun en yoksul yüzde 20'si, toplam gelirden yalnızca yüzde 6 pay alabiliyor. En zengin yüzde 20 ise pastanın yarısını, yüzde 49'unu alıyor. Veriler de bu derin adaletsizliği net biçimde ortaya koyuyor. Açlık sınırı 27 bin liranın, yoksulluk sınırı ise 90 bin liranın üzerine çıkmış durumda. Buna karşın net asgari ücret 22 bin 104 TL'de kaldı. En düşük emekli maaşı ise yalnızca 16 bin 881 TL. Yani milyonlarca emekçi ve emekli, açlık sınırının bile altında yaşamaya mahkûm ediliyor. Bu artık bir ekonomik kriz değil; iktidarın bilinçli, planlı ve ısrarlı bir tercihinin sonucudur” dedi.

“KADIN AYAĞA KALKARSA TÜRKİYE AYAĞA KALKAR”

AK Parti'nin 2025'i "Aile Yılı" ilan ettiğini hatırlatan Kurun, “Oysa kadınlar geçim derdiyle boğuşuyor, şiddetle baş başa bırakılıyor. Boş tencereler bile konuşuyor ama iktidar duymuyor! 4+4+4 sistemiyle milyonlarca kız çocuğu eğitimden koparıldı. Eğitim hakkı ellerinden alınan her kız çocuğu, yarının yoksul kadını haline getiriliyor! Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak buradayız! Kadınların sesi olmaya, emeğini görünür kılmaya, bu adaletsiz düzeni değiştirmeye geliyoruz! Çünkü biz biliyoruz: Kadın ayağa kalkarsa Türkiye ayağa kalkar! Kadın kazanırsa gelecek kazanılır! Sadece yoksullukla değil, bu yoksulluğu dayatan zihniyetle de mücadele ediyoruz. Boş vaatlerle değil; adaletle, refahla ve eşitlikle geliyoruz. Yoksulluğu yöneten değil, yoksulluğu bitiren bir Türkiye için geliyoruz! Cumhuriyetin ikinci yüzyılı, kadınların yüzyılı olacak! Dayanışmayla, mücadeleyle, kararlılıkla başaracağız” diye konuştu.